Acostarse inmediatamente después de comer es una práctica común para muchas personas, particularmente después de la cena. No obstante, aunque pueda parecer inofensiva, esta costumbre puede provocar molestias digestivas y afectar la calidad del sueño.

Acostarse inmediatamente después de comer es una práctica común para muchas personas, particularmente después de la cena. No obstante, aunque pueda parecer inofensiva, esta costumbre puede provocar molestias digestivas y afectar la calidad del sueño.

Los especialistas recomiendan dejar pasar un tiempo determinado entre la última comida del día y el momento de acostarse. Este intervalo puede variar según la cantidad y el tipo de alimento consumidos, así como las condiciones de salud de cada persona.

¿Cuánto tiempo se debe esperar para acostarse después de consumir alimentos?

De acuerdo al sitio web especializado Verywell Health, se recomienda esperar entre dos y tres horas después de consumir alimentos sólidos antes de acostarse. Este intervalo permite que el estómago avance con la digestión y reduce las probabilidades de experimentar reflujo ácido o indigestión.

El tiempo puede variar dependiendo de si se consumieron:

Líquidos claros, como el agua, pasan por estómago rápidamente, por lo que el gastroenterólogo Jesse Houghton recomienda aguardar al menos 30 minutos.

Con alimentos sólidos se recomienda esperar entre dos y tres horas antes de acostarse.

Con comida de alto contenido en grasas se requiere una digestión más prolongada debido a que permanecen más tiempo en el estómago.

De acuerdo al sitio web especializado Verywell Health, se recomienda esperar entre dos y tres horas después de consumir alimentos sólidos antes de acostarse. Este intervalo permite que el estómago avance con la digestión y reduce las probabilidades de experimentar reflujo ácido o indigestión. Magnific

¿Qué sucede si uno se acuesta inmediatamente después de comer?

Acostarse justo después de una comida abundante puede provocar distintas molestias, principalmente porque la posición horizontal facilita que el contenido del estómago regrese hacia el esófago.

De acuerdo a Verywell Health, entre las principales consecuencias se encuentran:

Reflujo ácido.

Indigestión.

Alteraciones del sueño.

Posible aumento de peso.

Por otro lado, una investigación publicada en PubMed Central y las bibliotecas de los Institutos Nacionales de Salud (NIH) analizó hábitos de alimentación y descanso de 124.239 personas y descubrieron que comer o beber durante la hora previa a acostarse se asociaba a mayores probabilidades de periodos de vigilia de al menos 30 minutos después de haberse dormido, y aunque registraron una mayor duración total del sueño, también presentaron más interrupciones.

¿Qué alimentos se recomienda consumir antes de ir a dormir?

En caso de que la rutina diaria haga imposible dejar un margen saludable de dos o tres horas entre la hora de comer y de dormir, los especialistas recomiendan optar por opciones pequeñas, bajas en grasas y fáciles de digerir:

Proteínas magras: pollo a la plancha, pescado o pavo.

Verduras: preferentemente en preparaciones livianas.

Cereales integrales: en cantidades moderadas.

Frutos secos y semillas: en pequeñas porciones, según la tolerancia individual.

Legumbres: siempre que no produzcan molestias digestivas.

Se recomienda evitar comidas abundantes, muy grasosas o picantes, ya que pueden favorecer la aparición de reflujo e indigestión.

Adicionalmente, los especialistas aconsejan permanecer en posición vertical durante al menos 30 minutos después de comer. Realizar una caminata corta y tranquila también puede favorecer la digestión.