El Ministerio de Turismo y la empresa Aeropuertos Uruguay crearon ayer un fondo público-privado que permite implementar un nuevo régimen de incentivo a la conectividad aérea internacional que busca promover nuevas rutas y aumentar la llegada de turistas.

“Es una herramienta de gran competitividad”, ya que por cada 15 dólares que el Estado le devuelve a la aerolínea por pasaje extra, en comparación con el anterior semestre, ese turista deja unos 900 dólares en el país, explicó el ministro de Turismo, Pablo Menoni.

Este fondo funcionará bajo un esquema de cofinanciamiento entre ambas partes, con una erogación anual conjunta de hasta 2, 5 millones de dólares. El Estado aportará la mitad, un máximo de 1,25 millones de dólares.

Este acuerdo fue firmado ayer con la presencia de la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, el ministro Menoni, el subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas, Martín Vallcorba y el CEO de Aeropuertos Uruguay, Diego Arrosa.

Los recursos estarán destinados a compañías aéreas nacionales o extranjeras que operen servicios internacionales regulares hacia Uruguay, estén habilitadas por la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica (Dinacia) y contribuyan al incremento del turismo receptivo.

El régimen establece un incentivo económico para las aerolíneas que incrementen la cantidad de turistas extranjeros transportados hacia Uruguay.

El beneficio se determinará en función de cada pasajero adicional y se calculará semestralmente, tomando como referencia la variación de cada compañía respecto del mismo período del año anterior.

De acuerdo con la reglamentación, el incentivo es de 15 dólares por pasajero adicional, y las empresas que habiliten una nueva ruta pueden acceder a un pago único de entre 17.500 dólares y 40 mil dólares.

Cómo acceder a estos beneficios

✔️ Las aerolíneas podrán solicitar el beneficio mediante la presentación de información detallada sobre los pasajeros transportados, las rutas y sus países de origen, a través de una declaración jurada ante el Ministerio de Turismo.

✔️ Estos datos serán utilizados con fines estadísticos para el funcionamiento del fondo y serán analizados por un Comité Técnico de Seguimiento integrado por representantes del Ministerio de Turismo y Aeropuertos Uruguay.

✔️ En el caso de las aerolíneas que desarrollen nuevas rutas aéreas, deberán operar durante al menos seis meses consecutivos al año, con una frecuencia establecida y publicada, y contar con un mínimo de 12 meses de operaciones previas.

Un premio al crecimiento

El ministro Menoni sostuvo que el mecanismo generará un incentivo concreto para que las aerolíneas incrementen la venta de pasajes a extranjeros con destino a Uruguay.

“Es una herramienta que premia el crecimiento”, afirmó. Precisó que no se busca un incentivo que funcione independientemente de los resultados, sino uno que acompañe el aumento efectivo de la cantidad de turistas que llegan al país.

El ministro de Turismo recordó que la iniciativa comenzó a gestarse en 2024, se incorporó a la Ley de Presupuesto y se reglamentó mediante el Decreto 219/026.

Menoni explicó que la idea era que el Estado devolviera una cantidad y el privado la misma, esquema que ahora se concreta con el aporte de Aeropuertos Uruguay.

Por su parte, el CEO de Aeropuertos Uruguay, Diego Arrosa, destacó el impacto de esta herramienta para atraer aerolíneas, generar inversiones y empleo e impulsar el turismo.

Arrosa subrayó la importancia del trabajo conjunto entre el sector público y el privado y repasó los avances recientes en conectividad aérea con nuevas rutas y frecuencias que fortalecen la conexión del país con la región y el mundo.