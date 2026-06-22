Este paro de 48 horas fue resuelto tras considerar insuficiente la última propuesta presentada por la empresa, explicó el dirigente del Sindicato Único Portuario y Ramas Afines, Álvaro Reinaldo.

El dirigente señaló que estas conversaciones se intensificaron desde abril, pero continúan sin avances en los principales reclamos que plantearon los trabajadores.

“La asamblea consideró insuficiente la propuesta de la empresa y resolvió un paro hasta la hora de reintegro del miércoles”, afirmó Reinaldo en declaraciones a Radio Carve.

Esta paralización en TCP -que concentra alrededor del 80% del movimiento de contenedores del país- implica la interrupción total de las actividades en la terminal especializada en contenedores del puerto de Montevideo, lo que impacta directamente en la operativa de importación y exportación.

Pese a la medida de fuerza, desde el sindicato aseguraron que las negociaciones continúan abiertas y que ambas partes volverán a reunirse el miércoles para intentar acercar posiciones.

Reclamo por estabilidad laboral

El principal planteo es que se normalice la situación de trabajadores que, pese a acumular muchos años de antigüedad, continúan bajo diferentes regímenes de jornales garantizados.

Reinaldo explicó que hay trabajadores con entre 13 y 26 jornales asegurados por mes que realizan las mismas tareas dentro de la terminal.

“Hay trabajadores con casi 20 años de antigüedad que todavía tienen 20 jornales asegurados. Entendemos que este es el momento para darles estabilidad laboral antes de que ingresen nuevos trabajadores”, señaló.

El dirigente portuario rechazó las versiones que vinculan el conflicto con diferencias políticas dentro del oficialismo

El sindicato considera que TCP -propiedad de la empresa Katoen Natie con participación del Estado uruguayo- tiene espacio para avanzar en esas garantías laborales, pero señalan que la propuesta de la empresa no contempla ese aspecto.

El sistema Navis

Otro de los puntos que está sobre la mesa de la negociación es la implementación del sistema informático Navis, utilizado para gestionar la operativa portuaria y que fue motivo de conflicto durante el año pasado.

Reinaldo indicó que el sindicato nunca planteó que la incorporación del software provocara despidos inmediatos, pero advirtió que la mayor eficiencia derivada de la nueva tecnología podría reducir la necesidad de personal para realizar las mismas tareas.

Los trabajadores y la empresa acordaron crear dos comisiones, una para evaluar los riesgos laborales asociados a la nueva operativa y otra para analizar el eventual impacto económico sobre los ingresos de los funcionarios.

El dirigente sindical rechazó las versiones que vinculan el conflicto con diferencias políticas dentro del oficialismo. “No tiene ni pies, ni cabeza. Esto es una negociación de convenio colectivo entre trabajadores y empresa. No hay absolutamente nada político”, sostuvo.