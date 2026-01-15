El gobierno anunció que acordó con la firma Montecon una prórroga para seguir negociando frente a un arbitraje internacional. Esto comenzó durante el gobierno de Luis Lacalle Pou, cuando concedió la terminal de contenedores del puerto de Montevideo por 80 años a otra empresa, Terminal Cuenca del Plata.

El gobierno de Yamandú Orsi informó que en mayo de 2024 Montecon -y las empresas que la integran, Neltume Post y Atco- notificaron “formalmente al Estado uruguayo el inicio de arbitrajes internacionales ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial”.

En agosto de 2025, las autoridades nacionales alcanzaron un acuerdo para “supender dichas acciones y abrir un período de negociación por 120 días, plazo que se venció el pasado 12 de enero de 2026”.

“Ante la solicitud de una extensión de la suspensión, Uruguay resolvió acceder a una prórroga adicional de 90 días”, señala un comunicado de Presidencia de la República.