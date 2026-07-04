El sindicato de la Terminal Cuenca del Plata (TCP) decretó este sábado un paro de actividades por tiempo indefinido a partir de las 12 del mediodía, con la modalidad de “reintegro espontáneo”.

La medida fue informada por la propia empresa a través de un comunicado oficial difundido en redes sociales.

COMUNICADO A LOS USUARIOS PARO DE ACTIVIDADES POR TIEMPO INDEFINIDO DESDE LAS 12:00HS DEL DIA DE HOY 4 DE JULIO



Terminal Cuenca del Plata S.A. (TCP) informa a la opinión pública que el sindicato ha

anunciado un paro de actividades por tiempo indeterminado con “reintegro… pic.twitter.com/7Zi6Lcsgpi — Katoen Natie TCP (@ktntcp) July 4, 2026

La empresa TCP -propiedad de la empresa Katoen Natie con participación del Estado uruguayo- sostiene que el sindicato condicionó el inicio de cualquier negociación al cumplimiento previo de una de dos exigencias: el pago de un bono adicional de 50 mil pesos líquidos mensuales a todos los trabajadores mientras duren las tratativas, o que se garanticen 25 jornales por mes a todo el personal, haya o no trabajo disponible.

“TCP considera que este planteo reviste una extrema gravedad, en tanto condiciona el inicio del diálogo a exigencias económicas ajenas al normal desarrollo de una negociación colectiva”, señala el comunicado.

La empresa -que concentra alrededor del 80% del movimiento de contenedores del país- rechazó ambas condiciones por considerarlas “inviables, improcedentes y contrarias a un proceso de negociación responsable y de buena fe”, y enfatizó que no tiene intención de aceptarlas.

TCP también advirtió que ejercerá todas las acciones legales que correspondan contra cualquier persona, organización o entidad ajena a la negociación que “promueva, aliente o intervenga indebidamente en este conflicto”, afectando el desarrollo de las tratativas o los intereses de la empresa.