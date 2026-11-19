La oposición aprobó la interpelación a la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, para el martes 24 de noviembre, a las 10 de la mañana, por el caso de la inhabilitación a la anestesista Inés Miralles, condenada por mala praxis por la muerte de la pediatra Soledad Barrera tras una intervención quirúrgica.

En octubre de 2025, Lustemberg redujo la sanción de cinco a tres años, pero un año después se volvió a analizar este caso y el presidente Yamandú Orsi resolvió revocar la decisión inicial.

Los diputados del Partido Nacional, Colorado, Independiente, Cabildo Abierto e Identidad Soberana votaron por 48 votos afirmativos en 96 presentes aprobar esta interpelación, que será encabezada el diputado nacionalista Federico Casaretto.

El legislador blanco consideró “imprescindible” el alejamiento de la ministra de Salud Pública de su cargo tras la decisión del presidente Orsi.

“Esto va en contra de todo lo que la ministra sostuvo y de lo que la Comisión Honoraria de Salud Pública había manifestado”, dijo Casaretto y precisó que “lo que motiva la interpelación es que la ministra haya quedado en el cargo”.

“Esperemos que tenga como resultado la sensibilidad de la ministra, dejando el cargo, y devolviéndole al Uruguay y a este gobierno, la confianza de una persona que debe ser garante de la salud en el Uruguay y que, en este caso, no lo fue”, afirmó.

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Por su parte, la ministra señaló que concurrirá al Parlamento por 11ª vez desde que asumió el 1º de marzo de 2025. Lustemberg destacó el respaldo que le brindó el presidente Orsi y recordó que la resolución que revocó la reducción de la inhabilitación a Miralles fue firmada por ella en acuerdo con el mandatario.

“No tengo ningún problema en dar las explicaciones que tenga que seguir dando”, dijo la ministra y que el Parlamento es el ámbito de representación de la ciudadanía. “Ahí vamos a ir con toda la documentación”, agregó.