El 22 de noviembre los uruguayos enfrentan una jornada electoral atípica pero decisiva: en una sola fecha se celebrarán tres comicios simultáneos para elegir representantes en el Banco de Previsión Social (BPS) por las tres bancas que representan a empresas, jubilados-pasivos y trabajadores. La Corte Electoral y el propio BPS ofrecieron este martes detalles logísticos y las reglas que regirán la votación.

El presidente de la Corte Electoral, Wilfredo Penco, informó que el padrón ya está disponible en la página web oficial, donde cada ciudadano puede verificar si tiene obligación de votar.

La consulta puede realizarse utilizando la credencial cívica, la cédula de identidad o el nombre completo. Para sufragar será requisito presentar la credencial cívica; en el caso de residentes extranjeros habilitados para votar, se aceptará la cédula de identidad y se confeccionará una lista específica según su documento.

La votación en el BPS es de carácter obligatorio, aunque la normativa contempla exoneraciones. No deberán votar las personas mayores de 75 años. Asimismo, quienes no concurran a las urnas deberán presentar una justificación válida para evitar sanciones.

Entre las causales aceptadas figuran enfermedad, invalidez o imposibilidad física; razones de fuerza mayor; hallarse fuera del país; y residir fuera del departamento donde corresponde votar. El BPS aclara que la excepción por domiciliarse fuera del departamento no aplica para mandatarios de empresa, quienes deberán cumplir con la obligación de sufragar conforme a su padrón.

Las instituciones enfatizaron la importancia de que los electores verifiquen con antelación su situación en el padrón y acudan provistos de la documentación requerida. La simultaneidad de los tres comicios —orientados a representar a distintos grupos dentro del organismo previsional— añade un componente de logística y atención ciudadana que las autoridades esperan manejar con normalidad para garantizar el derecho y el deber cívico de los electores.