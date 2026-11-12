La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, aseguró este miércoles que no contempla presentar su renuncia tras la resolución firmada el 10 de noviembre por la que, junto al presidente Yamandú Orsi, se revocó la reducción de la inhabilitación de la anestesista Inés Miralles.

Lustemberg recordó que la decisión original, del 1º de octubre de 2025, había reducido la sanción de cinco a tres años, pero que posteriormente surgieron nuevos elementos que motivaron una revisión. “Por ahora, yo estoy trabajando acá. Siempre estoy trabajando y, por ahora, no me planteo la renuncia”, afirmó al ser consultada.

La ministra explicó que los plazos entre la decisión administrativa y la resolución de revocación respondieron al tiempo que demandan los procesos administrativos y judiciales. Señaló además que existían procedimientos relacionados con el caso de los que no tenía conocimiento al momento de firmar en octubre de 2025.

Cristina Lustemberg, Ministra de Salud Presidencia de la República

Según Lustemberg, esos hechos posteriores y el recurso presentado por la madre de la víctima fueron determinantes para solicitar una nueva evaluación jurídica.

Lustemberg sostuvo que nunca puso en duda la gravedad de lo ocurrido en la cirugía que costó la vida a la pediatra Soledad Barrera, sino únicamente el “quantum” de la sanción, que se había establecido con base en la valoración de la Unidad Académica de Anestesiología.

Tras el recurso de revocación, añadió, se elevó un informe jurídico desde el Ministerio y se trabajó en conjunto con Jurídica de Presidencia, lo que terminó en el acuerdo con el presidente Orsi para restablecer la inhabilitación de cinco años.