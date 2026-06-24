El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, aseguró que le impactó la noticia de que los blindados militares Mamba Recuperador MK-7 -recientemente donados por EEUU- comenzarán a patrullar los barrios con mayor incidencia criminal, y advirtió que se plantea discutir en el gobierno “si es de recibo o no”.

“Si uno se queda con la primera noticia era bastante shockeante”, dijo Castillo, un histórico dirigente del Partido Comunista del Uruguay (PCU) sobre el patrullaje con estos vehículos diseñados para operar en entornos amenazados por minas y artefactos explosivos improvisados.

“Me impactó la noticia cómo se trasladó y después, en algunas de las cosas que se han declarado no me gustó”, dijo el ministro entrevistado este miércoles en Canal 10.

Federico_Rodriguez_Bissio_______

“Por eso yo me quedo con lo que más me gusta, que es que la ministra responsable del área, la ministra de Defensa Sandra Lazo, ha dicho que esto es un tema que aún no está totalmente resuelto, que frente a una situación que tiene el gobierno en materia del combate a la delincuencia y la seguridad pública que necesita nuestro país y los uruguayos, es utilizar algunas herramientas que tenía, como estos móviles para entrar (a los barrios), pero que no está decidido que fuera así y cómo va a ser el mecanismo ni si van a ser esos o la misma cantidad que se ha dicho”, dijo Castillo.

El presidente Yamandú Orsi explicó que la intención del gobierno de apelar a los vehículos blindados del Ejército Nacional para apoyar a la Policía en el patrullaje de barrios peligrosos no es otra cosa que “utilizar infraestructura que al Ministerio del Interior le estaría faltando”.

“Tenemos que ver cuál es la mejor forma jurídica de resolverlo, pero lo vamos a resolver”, señaló Orsi, respecto a si se puede aplicar tras un decreto o si se debe buscar legislación en el Parlamento.

“Convengamos que para el conjunto de la sociedad, la imagen de que las calles estén patrulladas por camiones o camionetas del Ejército no es una buena cosa”

Al respecto, el ministro Castillo respondió: “Si el presidente de la República dijo eso, el elegido por la ciudadanía es el presidente de la República”.

“No es una buena cosa”

El jerarca adelantó que su idea es discutir en el gobierno “si es de recibo o no” esta decisión de patrullar algunos barrios con móviles del Ejército, y que a su entender “no es una buena cosa”.

“Yo no tengo ninguna información. No sé si hubo información anteriormente”, dijo Castillo. “Yo estoy discutiendo si la utilización de un móvil, de una camioneta, es de recibo o no, eso es algo que se está discutiendo, no está del todo resuelto. La ministra sale a informar ayer que va a alcanzar una propuesta al Consejo de Ministros”, agregó.

“Esta es la información que se trasladó orgánicamente al Frente Amplio”, puntualizó.

“Convengamos que para el conjunto de la sociedad, la imagen de que las calles estén patrulladas por camiones o camionetas del Ejército no es una buena cosa”, dijo.

“Hay veces que hay que tener mucho cuidado en la frontera de las responsabilidades que tiene la Policía como guardia civil de la seguridad pública, y la que tiene el Ejército como defensa de la soberanía. Es una cosa bastante distinta. Hay que tratar de no confundir roles”, indicó el secretario de Estado.