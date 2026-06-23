El presidente Yamandú Orsi explicó que la intención del gobierno de apelar a los vehículos blindados del Ejército Nacional para apoyar a la Policía en el patrullaje de barrios peligrosos no es otra cosa que “utilizar infraestructura que al Ministerio del Interior le estaría faltando”.

Orsi señaló en el departamento de Paysandú que conversó de este tema con los ministros de Interior (Carlos Negro), de Defensa (Sandra Lazo) y de Economía (Gabriel Oddone), pero que los detalles de la propuesta serán analizados en la próxima reunión de gabinete.

Orsi estuvo este martes en Pueblo Gallinal, en Paysandú, donde participó en la inauguración de la zafra citrícola 2026 y el lanzamiento de la campaña “Uruguay Protege sus Cítricos del HLB”.

“La idea es utilizar infraestructura que al Ministerio del Interior le estaría faltando, por los desafíos que hoy tenemos, que se pueda compartir”, dijo Orsi sobre la iniciativa de que los blindados militares patrullen los barrios de Montevideo con “mayor incidencia de criminalidad”

“Tenemos que ver cuál es la mejor forma jurídica de resolverlo, pero lo vamos a resolver”, señaló Orsi, respecto a si se puede aplicar tras un decreto o si se debe buscar legislación en el Parlamento.

El mandatario explicó que algunos vehículos necesitarán “sí o sí” necesitan personal del Ejército, y otros “de repente pueden ser conducidas por gente del Ministerio del Interior, depende cuál, pero la idea es tener blindados para poder trabajar mejor”.

Orsi señaló que, al respecto, mantuvo diálogo con los ministros del Interior, de Defensa y de Economía y Finanzas. “Esto implica también recursos, así como los militares que están en los perímetros de cárceles tienen un plus, acá corresponde también que si alguno de esos vehículos es manejado por ellos, tengan también un incentivo o será un pase en comisión”, dijo.

“El concepto es que recursos que el Uruguay tiene, no los puede tener parados, los tiene que poder utilizar”, remarcó.

El mandatario fue consultado sobre las similitudes entre la propuesta actual y la que presentó en su momento el excandidato a la Presidencia y exministro del Interior, Jorge Larrañaga.

“Yo soy el presidente de la República, planteo lo que me parece que es mejor en cada momento. Con el exministro y exsenador Larrañaga coincidimos muchas veces en un montón de cosas, en otras no, pero lo mejor para el país es lo que yo voy a proponer”, dijo.

El presidente también fue consultado sobre si esta propuesta será implementada solo en la capital o si también se piensa ponerla en marcha en el interior del país. “Ya no está limitado a Montevideo, porque en la frontera, por ejemplo, hubo una ley que se votó hace unos cuantos años, donde la vigilancia de frontera está en manos del Ejército Nacional. Eso no es novedad”, señaló.