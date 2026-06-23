Los vehículos blindados del Ejército Nacional que utilizará la Policía para patrullar los barrios de Montevideo con “mayor incidencia de criminalidad” son los Mamba Recuperador MK-7, recientemente donados por el gobierno de Estados Unidos.

El presidente Yamandú Orsi confirmó que varios vehículos militares colaborarán en el patrullaje policial en los barrios de Montevideo que se detectó actividad del crimen organizado.

Orsi destacó en su cuenta de la red social X que tomó esta decisión luego de haberse reunido con los ministros de Defensa, Interior y de Economía y Finanzas.

A partir de un encuentro con los ministros de Defensa, Interior y Economía resolvimos redoblar el combate contra el crimen organizado. Para esto direccionamos la infraestructura de seguridad del país a este fin. https://t.co/VODIKQ1HYq — Yamandú Orsi (@OrsiYamandu) June 22, 2026

Estos 12 vehículos son considerados fundamentales para la asistencia de otros blindados en el terreno. Fueron diseñados para operar en entornos amenazados por minas y artefactos explosivos improvisados, manteniendo la potestad de maximizar sus capacidades de rendimiento.

La empresa fabricante Osprea señala que estos blindados se adaptan a múltiples funciones y, al mismo tiempo, mantienen un sistema de logística y soporte unificado.

Su interior modular permite una rápida configuración en:

✔ Porta tropas.

✔ Vehículo de mando y control.

✔ Ambulancia.

✔ Vehículo de recuperación de emergencia.

✔ Vehículo de eliminación de artefactos explosivos.

✔ Vehículo con brazo interrogador de IED.

Las opciones adicionales, como el radar de penetración terrestre, mejoran las capacidades de detección de artefactos explosivos improvisados y artefactos explosivos improvisados.

Los MK-7 tienen motores de 6.5 litros refrigerados por aire, disponen de una transmisión Allison 2500SP y tracción total de 2 velocidades.

Presentan también una pendiente del 70% y una profundidad de vadeo de 1 metro. Están equipados con protección contra explosiones STANAG 4a/4b y blindaje balístico B7, proporcionan una seguridad superior contra artefactos explosivos improvisados y munición de alto calibre.

El casco reforzado de estos blindados y sus asientos resistentes a minas ofrecen una gran protección a la tripulación en las condiciones más adversas.

Una donación de EEUU

Estos vehículos fueron presentados en marzo en un acto que contó con la participación del comandante en Jefe del Ejército, el general Mario Stevenazzi, el embajador de Estados Unidos en Uruguay, Lou Rinaldi, y la directora de Política de Defensa del Ministerio de Defensa Nacional, Nadia Almeida.

“No solo mejora la capacidad operacional, sino que fundamentalmente garantiza la seguridad personal de los efectivos que lo van a emplear”, destacó Stevenazzi durante la presentación.

El anuncio en el Parlamento

El ministro del Interior, Carlos Negro, compareció ante la Comisión Especial de Seguridad y Convivencia de la Cámara de Diputados para informar sobre varios asuntos, entre ellos las iniciativas que impulsa la cartera para tener mayores controles de las armas y las municiones.

En esa instancia el ministro Negro adelantó que trabajó junto al Ministerio de Defensa Nacional en un convenio que permitirá a la Policía realizar patrullajes en las “zonas con mayor incidencia de criminalidad” en vehículos del Ejército Nacional.

“Estamos trabajando en un convenio con el Ministerio de Defensa Nacional que está muy avanzado para que en los próximos días empiecen a circular por algunos barrios de Montevideo vehículos Mamba del Ejército Nacional que están afectados a este tipo de operaciones”, señaló Negro en el Parlamento.