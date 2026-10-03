La empresa belga Katoen Natie, socia mayoritaria de Terminal Cuenca del Plata (TCP), que opera la terminal de contenedores amenaza con iniciar un juicio al Estado uruguayo, en caso que acepte la iniciativa privada de su competidora para construir una segunda terminal en el puerto de Montevideo.

La empresa Neltume Ports, propietaria del operador portuario Montecon en el puerto de Montevideo, presentó al gobierno un proyecto para desarrollar la Montevideo Container Terminal (MCT) con una inversión de unos 900 millones de dólares.

El gerente de Relaciones Institucionales de Katoen Natie, Fernando Correa, afirmó que si el gobierno uruguayo acepta la iniciativa privada presentada por Neltume Ports para construir una segunda terminal de contenedores en el puerto de Montevideo, la empresa notificará al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial (BM).

“Un acto administrativo de aceptación de la iniciativa privada implicaría que la respuesta de Katoen Natie sería la notificación [al CIADI] de la existencia de un diferendo en el marco del tratado de protección de inversiones”, explicó Correa en el programa Quién es quién de Diamante FM.

“La normativa portuaria y las condiciones contractuales que el puerto de Montevideo y Katoen Natie con el Uruguay impide que este tipo de infraestructura se lleven adelante porque rompe la ecuación económica y pega en la línea de flotación al proyecto que se está desarrollando, que se están invirtiendo 600 millones de dólares”, afirmó.

El argumento central de Katoen Natie -que controla el 80% del paquete accionario de TCP- es que una segunda terminal contradice de forma directa elementos del acuerdo vigente con Uruguay.

En concreto, Correa señaló que iría a contrapelo de la cláusula de estabilidad jurídica, la cláusula que establece cuándo puede dimensionarse una segunda terminal competidora, y la protección económica del contrato bajo el tratado de protección de inversiones.

El litigio anterior de Katoen Natie contra Uruguay implicaba 1.500 millones de dólares en daños reclamados. El nuevo juicio sumaría el impacto económico del incumplimiento contractual actual.

“Serían los 1.500 millones de dólares de daños reclamados en aquel momento. Más sumado al impacto económico que puede tener el incumplimiento contractual”, explicó el gerente de la empresa belga.

“No es solamente Katoen Natie y no pasa nada. Hay daños, hay ecuaciones, hay instituciones financieras que han puesto dinero con determinadas reglas de juego. Hay mucho y el daño en su momento, si se causa y si realmente pasa, no es solamente a Katoen Natie”, explicó.