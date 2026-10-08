La Presidencia dejó sin efecto la resolución que establecía un régimen de servicios mínimos en la Terminal Cuenca del Plata (TCP) después de la firma del nuevo convenio colectivo por cinco años entre la empresa, el sindicato y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). La medida elimina la norma publicada en setiembre, que había sido dictada ante meses de paralizaciones en la terminal.

El ministro de Trabajo, Juan Castillo, había adelantado que la resolución se levantaría una vez formalizado el acuerdo. En la nueva resolución el Ejecutivo sostiene que “resulta innecesario establecer un régimen de servicios mínimos operativos” ahora que existe el convenio.

El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, celebró la formalización del acuerdo y afirmó que la firma “le da garantías a los trabajadores y a las trabajadoras de TCP”, al ofrecer previsibilidad sobre ingresos y beneficios, y asegurar guardias gremiales para casos de conflictos de otra naturaleza. La asamblea del sindicato aprobó por amplia mayoría la última propuesta presentada por el MTSS, luego de que tanto la empresa como el sindicato habían aceptado la propuesta la semana anterior.