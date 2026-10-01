La Empresa Terminal Cuenca del Plata (TCP) y el sindicato que representa a los trabajadores destrabaron el conflicto laboral este miércoles al aceptar la propuesta de acercamiento presentada por el Ministerio de Trabajo, que ambas partes rubricaron en un acta. El acuerdo permite iniciar la redacción del convenio colectivo que ordenará las condiciones laborales en la terminal.

El ministro Juan Castillo explicó que a partir de mañana comenzarán a redactarse los contenidos del convenio y que la resolución que establece servicios mínimos se mantendrá vigente mientras la asamblea de trabajadores no apruebe el texto final. Sólo cuando la asamblea dé su visto bueno el gobierno emitirá la resolución para levantar esa exigencia.

Entre los puntos centrales del acercamiento, Castillo detalló que se acordó fijar los jornales en 21 a partir del 1º de enero de 2027, una evaluación en octubre de 2027 para analizar el tránsito entre categorías, y el pago de una partida intermedia entre lo reclamado por el sindicato y lo ofrecido por la empresa. Además, se prevé una compensación retroactiva por tareas realizadas por algunos sectores en la terminal de contenedores.

El ministro subrayó que la propuesta inicial fue mejorada por los propios actores dentro de la negociación y que el acuerdo alcanzado busca ser una base de trabajo que pueda perfeccionarse durante la redacción del convenio. También afirmó que el pacto incluye cláusulas específicas destinadas a resolver futuros conflictos y evitar nuevas paralizaciones.

La firma del acuerdo fue recibida con cautela por parte de los trabajadores, cuya aprobación definitiva dependerá de la próxima asamblea. Si la votación resulta favorable, el levantamiento de la resolución de servicios mínimos marcará el fin de la etapa de excepción y el comienzo de la implementación formal del convenio colectivo en la TCP.