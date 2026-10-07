La asamblea del sindicato de trabajadores de Terminal Cuenca del Plata (TCP) aprobó este martes la última propuesta presentada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), dejando encaminada la firma del nuevo convenio colectivo y dando por superado el conflicto en la terminal de contenedores del puerto de Montevideo. El presidente del sindicato, Álvaro Reinaldo, informó que la aceptación fue “por amplia mayoría”.

La empresa y el sindicato habían aceptado la semana pasada la propuesta de acercamiento del MTSS; este martes la ratificó la asamblea laboral. El acuerdo se firmará este miércoles a las 14 horas en la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra). Mientras la rúbrica no se concrete, se mantiene la resolución de servicios mínimos en la terminal.

Entre los puntos principales del convenio figura el pase de 20 a 21 jornales asegurados para alrededor de 200 trabajadores a partir del 1º de enero de 2027. Además, se acordó el pago de una partida extraordinaria de 38.750 pesos —un punto medio entre las pretensiones de la empresa y del sindicato— y una compensación retroactiva excepcional para sectores que realizaron tareas no contempladas en el convenio anterior.

El ministro Juan Castillo explicó que, tras la aceptación de la propuesta de acercamiento, se comenzó a redactar el texto final del convenio colectivo. El acuerdo también incorporará cláusulas específicas para la resolución de futuros conflictos , con el objetivo de evitar nuevas paralizaciones y agilizar mecanismos de negociación.

La aprobación pone fin a semanas de tensión en la actividad portuaria y permitirá retomar la normalidad operativa en la terminal, aunque los detalles finales del convenio y los plazos de implementación quedarán formalizados una vez efectuada la firma en Dinatra.