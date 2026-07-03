El gobierno sabe que el extenso proyecto de ley de Rendición de Cuentas enfrentará un escenario adverso en la Cámara de Diputados donde necesita al menos dos votos. Por esta razón, el presidente Yamandú Orsi emitió un mensaje en redes sociales donde defendió “qué se ha hecho y qué se propone hacer”.

“La presentación de la Rendición de Cuentas es el momento en el que un gobierno pone los números arriba de la mesa y le dice a su país qué se ha hecho y qué se propone hacer”, sostuvo el mandatario.

Orsi aseguró que el gobierno decidió priorizar a la “población que la está pasando peor”. En ese sentido, destacó la puesta en marcha del programa Más Barrio y la estrategia de atención a personas en situación de calle.

El mandatario remarcó que el salario real está en su nivel más alto en 50 años, el ingreso de los hogares en su máximo histórico, las jubilaciones aumentaron por encima de la inflación y esta es la más baja en 70 años.

También destacó que hay un menor desempleo y que 300 personas que vivían en la calle hoy están trabajando.

“Eso no es una estadística, es gente que recuperó el lugar que había perdido en la sociedad”, aseguró.

Cobertura para más de 50 mil niños

En este proyecto de ley de Rendición de Cuentas se crea la Asignación Única para la Infancia y la Adolescencia, un sistema al que ingresarán más de 50 mil niños y que implicará un aumento promedio superior al 80% para los más pequeños, dijo el mandatario.

La meta es reducir en un 25% el índice de pobreza en la infancia, añadió.

Foto: Presidencia de la República

En materia de seguridad, el proyecto prevé sumar 300 cargos policiales y fortalecer el sistema penitenciario.

Además, el presidente informó que se recortaron misiones oficiales, gastos de protocolo y se reasignaron recursos de proyectos no prioritarios para optimizarlos.

“Hay una visión ética detrás de estas decisiones: que la economía debe estar al servicio de la gente y no al revés”, expresó.

Esta Rendición de Cuentas y las últimas iniciativas legales impulsadas son la demostración de que la infancia, el empleo, la inversión, la educación y la seguridad son nuestra prioridad, dijo Orsi. “Vinimos a gobernar para la gente”, aseguró.