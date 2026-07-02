La ministra anunció este jueves que se extenderá a los niños de 12 años cumplidos la vacuna gratuita contra el meningococo, que puede provocar enfermedades graves, y hasta fatales, en niños y adolescentes.

“A partir de este viernes podrán vacunarse de forma gratuita las niñas y los niños nacidos a partir del 1 de enero de 2014, que hoy tengan entre 11 y 12 años inclusive, cumplidos, y que aún no hayan recibido esta vacuna”, afirmó la ministra en conferencia de prensa.

Los niños de 11 años ya estaban incluidos en la vacunación gratuita contra el meningococo, así como los pequeños de dos meses, cuatro meses, un año y 15 meses.

“Estamos ampliando la vacunación a los adolescentes que hoy tienen 12 años cumplidos, que pueden vacunarse de forma gratuita, además de los grupos ya asignados”, explicó.

La ministra dijo que ya se vacunaron 19 mil de 48 mil niños a los que “vamos a llegar en esta campaña”.

“Paulatinamente vamos a llegar, en la medida de que ayer hicimos la compra a través de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), aumentando la cobertura hasta los 15 años. Y dada la vigilancia que vamos teniendo, también vamos a ir viendo qué otra medida tomar”, explicó.

La ministra insistió en la vacunación contra la gripe porque “las infecciones respiratorias bajan las defensas y predisponen la posibilidad de tener una infección que puede ser una enfermedad meningocócica invasiva en sus múltiples formas de presentación”.

La ministra aseguró que con esta medida no se está modificando el esquema nacional de vacunación, sino que “se trata de una acción preventiva y progresiva, esta es una primera etapa. Vamos a llegar en los próximos meses hasta los adolescentes hasta 15 años e iremos evaluando día a día el comportamiento que nos haga tomar alguna conducta diferente”.

Por otra parte, la ministra insistió en la vacunación contra la gripe porque “las infecciones respiratorias bajan las defensas y predisponen la posibilidad de tener una infección que puede ser una enfermedad meningocócica invasiva en sus múltiples formas de presentación”.