El 56% de la población desaprueba la gestión del presidente Yamandú Orsi, el 24% la aprueba, y el 20% ni aprueba ni desaprueba. El saldo de aprobación del mandatario es negativo (-32%).

La empresa Factum dio a conocer en la noche de este miércoles su última encuesta de opinión pública que fue presentada por el director de la consultora Eduardo Bottinelli, en el informativo de VTV.

La encuesta señala que Orsi “se encuentra en el nivel más bajo de aprobación desde que asumió”. Esta es la primera medición de Factum que incluye la polémica generada por la compra de la camioneta Hyundai Santa Fe, a pocos días de asumir.

Foto: Presidencia de la República mc

“No solo registra niveles bajos de aprobación entre los votantes de oposición, si no que ha tenido un descenso de aprobación entre sus propios votantes, no es habitual que poco más de la mitad de los votantes oficialistas aprueben la gestión”, señala el trabajo.

Por simpatía política

La encuesta muestra que la aprobación del presidente entre quienes votaron al Frente Amplio en octubre de 2024 se ubica en el 52%, con un 25% que no aprueba ni desaprueba y un 23% que desaprueba la gestión.

Entre los votantes de los partidos de la oposición que integran la llamada Coalición Republicana, el nivel de aprobación de Orsi se encuentra en el 2%, el 12% no aprueba ni desaprueba, y el 86% desaprueba.

Hace pocos días, la consultora Cifra también difundió la última encuesta sobre la gestión de Orsi, que incluyó la polémica generada por la compra de la camioneta presidencial. Este sondeo muestra que el 20% aprueba su gestión, un 65% la desaprueba, un 3% no opina y otro 12% ni aprueba ni desaprueba.