Al cumplirse el primer año de su gobierno, Orsi señaló que continuará “construyendo un Uruguay tranquilo”. Con un mensaje y un video en redes sociales, el mandatario reiteró que su gestión no tendrá “magia”, sino “seriedad”. “Un año de gobierno. Uruguay no es solo un país: es una forma de ser. Cuidarlo es mi deber más profundo. Y mientras el mundo cambia y se agita, nosotros seguiremos construyendo, día a día, este Uruguay tranquilo que nos incluya a todos”, escribió el presidente en su cuenta de X. Orsi publicó un video donde aparecen varias historias: una niña que fue operada de la vista, una madre que vivía en un asentamiento y obtuvo su casa y una mujer que no conseguía trabajo a los 60 años y finalmente lo consiguió. También se mencionan otros puntos que el gobierno quiere destacar, como la compra de la estancia María Dolores para el Instituto Nacional de Colonización, la puesta en marcha del Programa de innovación para una Ganadería de Cría Sostenible (ProCría), el desarrollo de la vacuna contra la garrapata y la mejora en la distribución de medicamentos en pequeñas localidades del interior del país. En el único momento que aparece el mandatario es en un fragmento de un discurso de tiempo atrás, diciendo una frase: “No prometemos magia, comprometemos seriedad. Comprometemos un Estado que no improvisa y que no baja los brazos”.