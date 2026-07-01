El canciller Mario Lubetkin informó este miércoles que uno de los aviones Hércules del Ejército Nacional ya fue reparado y que Uruguay trabaja para enviar lo antes posible ayuda humanitaria a Venezuela, afectada por el reciente terremoto. “Lo que nosotros tenemos que hacer es mandar el avión lo antes posible. Ha sido reparado uno de los Hércules”, declaró Lubetkin.

Según el ministro, la prioridad del envío serán insumos destinados a la fase de reconstrucción: medicamentos, carpas y equipamiento técnico para asistir a las personas que quedaron a la intemperie. “Nosotros tenemos que estar en la fase de reconstrucción. Y la fase de reconstrucción es aspecto tecnológico y los medicinales y las carpas para toda la gente que va a estar a la intemperie”, explicó.

Fuente: EFE MIGUEL GUTIÉRREZ

El gobierno uruguayo señaló que técnicos y equipos están trabajando para acelerar los preparativos y que la intención es que el primer avión pueda salir hacia Venezuela este fin de semana; si no fuera posible, el envío partiría a comienzos de la próxima semana. Lubetkin precisó que se está “acelerando al máximo” para cumplir con los plazos.

Desde Caracas, agregaron que por el momento no requieren ropa ni alimentos, por lo que la asistencia uruguaya se concentrará en los elementos solicitados por las autoridades venezolanas. Esa coordinación bilateral busca optimizar recursos y evitar duplicidades en la logística de ayuda.

El anuncio se produce en el marco de la movilización internacional tras el sismo, donde distintos países han ofrecido asistencia técnica y material. Uruguay, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ejército Nacional, coordina ahora el envío y la recepción de los insumos para garantizar que lleguen a las zonas más afectadas.