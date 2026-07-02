Los presidentes de Uruguay, Yamandú Orsi, y de Chile, José Antonio Kast, suscribieron este miércoles dos acuerdos bilaterales durante un encuentro en la residencia Suárez y Reyes. Los convenios, firmados entre las cancillerías, se refieren a la implementación de la firma digital y a la cooperación entre escuelas de diplomacia de ambos países.

Orsi adelantó que en los próximos meses se prevé la firma de acuerdos adicionales en materia de seguridad e infraestructura. En la reunión, Kast planteó la necesidad de articular esfuerzos en seguridad entre las naciones, mientras que ambos mandatarios evaluaron opciones para ampliar sus horizontes comerciales, entre ellas el Acuerdo Transpacífico y la profundización de iniciativas como el corredor bioceánico.

También discutieron cooperación en pesca y en asuntos antárticos. Se trata del segundo encuentro entre Orsi y Kast desde la asunción del mandatario chileno el 11 de marzo, a la que asistió el presidente uruguayo.

Orsi destacó la “vocación republicana y democrática” compartida por Uruguay y Chile, y subrayó la tradición de vínculos entre mandatarios de distinto signo político y el respeto por las instituciones democráticas que ambos países buscan fortalecer.