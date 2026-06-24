La presidenta del Banco de Previsión Social (BPS), Jimena Pardo, informó que desde el 1° de julio de 2026 rige un aumento adicional del 1% en las jubilaciones y pensiones mínimas para quienes perciban esa prestación como único ingreso. El incremento, explicó Pardo, “no es descontable” y se suma al 2% otorgado el 1° de julio de 2025.

Según el organismo, la medida beneficia a alrededor de 115.000 jubilados y pensionistas del BPS, así como a beneficiarios de la Caja Militar y la Caja Policial que cobren la pasividad mínima —fijada en 20.935 pesos— como su único ingreso. El BPS determina quiénes reúnen esa condición mediante el cruce de datos con otras cajas y con la Dirección General Impositiva (DGI).

Pardo contextualizó el ajuste en la pauta anual: el incremento global de las pasividades fue de 5,97% en el último año. Si se compara con la inflación de 2025, que fue de 3,65%, el aumento real resultó superior al 2%, sostuvo la titular del BPS.

El pago del 1% adicional se incorporará a los haberes de julio y se hará efectivo en los primeros días de agosto, cuando los beneficiarios cobren sus jubilaciones y pensiones correspondientes a ese mes. El BPS aclaró que el complemento se aplicará automáticamente a quienes cumplan con los requisitos, sin necesidad de trámites adicionales.

La medida apunta a reforzar el ingreso de los sectores pasivos más vulnerables y a compensar la pérdida de poder adquisitivo derivada de la inflación, aunque el impacto real dependerá de la evolución de los precios y de futuras revisiones de las prestaciones.