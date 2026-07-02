El gobierno de Yamandú Orsi confirmó que las personas que accedan a la jubilación anticipada a los 60 años -contemplada en el llamado Diálogo Social- recibirán pasividades un 25% menores a las que de los uruguayos que mantengan los 65 años como edad de retiro.

El subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas, Martín Vallcorba, confirmó que existirá esta diferencia económica entre las jubilaciones.

Aquellos que se jubilen a los 65 años de edad cobrarán un 25% más que los que lo hagan a los 60 años. De todas formas, las pasividades para trabajadores de menores ingresos seguirán siendo algo mayores que las que hubieran tenido antes de la reforma del sistema previsional, aprobada en 2023 durante el gobierno de Luis Lacalle Pou.

El jerarca explicó que “se logró una propuesta que articula los dos objetivos, el derecho a una jubilación anticipada” y “preservar la estabilidad del sistema”.

Volver a la posibilidad de jubilarse a los 60 años tras lo que fue la suba de la edad jubilatoria en la ley de reforma de 2023 es uno de los puntos más cuestionados de las conclusiones del Diálogo Social.

Por esta razón, Vallcorba señaló que habrá una diferencia económica entre quienes se jubilen a los 60 y quienes lo hagan a los 65 años, esquema que permitirá ofrecer el derecho a los trabajadores que cuenten con 30 años de aportes de retirarse de forma anticipada, como la preservar la estabilidad financiera del sistema.

El subsecretario apuntó que el proyecto de ley no contemplará incentivos para postergar el retiro hasta los 65 años, pero que sí la jubilación a los 60 será menor.

Puntualizó que este proyecto de ley será independiente a la Rendición de Cuentas porque en esta oportunidad no se pueden incluir cuestiones previsionales.

“Si uno mira sin el efecto del suplemento solidario, la jubilación pura, estamos hablando de un 25% menos”, dijo en declaraciones a radio Carve. En contrapartida, dijo Vallcorba, “la jubilación va a ser bastante más grande” en caso de retirarse a los 65 años de edad.

Vallcorba destacó que “para el 30% de los trabajadores de menores ingresos, la jubilación que surge de esta causal anticipada de los 60 años le va a permitir tener una jubilación mayor a la que tenían antes de la reforma del 2023”.

“Entonces, las jubilaciones más bajas que se benefician del suplemento solidario obtienen una jubilación que es mayor a la que tenían previo a la reforma y con esta causal mantendrían la misma o una jubilación algo mayor”, expresó.