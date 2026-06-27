Elon Musk, reconocido por liderar Tesla y SpaceX, hizo una impactante predicción sobre el futuro de la Inteligencia Artificial (IA), advirtiendo sobre su creciente influencia en profesiones clave.

" La IA pronto superará ampliamente a médicos y abogados, y eventualmente a los humanos en casi cualquier ámbito “, aseguró el empresario.

¿El fin de las profesiones? Los motivos por los cuales la IA podría reemplazarlas. Fuente: Shutterstock.

¿Por qué la IA reemplazará a todos los profesionales?

Según la visión de Elon Musk, la humanidad enfrentará un nuevo rol en un mundo transformado por la Inteligencia Artificial (IA).

Musk no solo anticipó la eventual desaparición de profesiones críticas como la medicina y la abogacía, sino que también sugirió que los humanos podrían desempeñar funciones complementarias, sirviendo como un "respaldo biológico“, dado a la ” mayor resiliencia en comparación con el silicio, y quizá como una fuente de voluntad “.

Estas afirmaciones, aunque audaces, encuentran respaldo en datos sólidos de un estudio realizado por el Centro Médico Beth Israel Deaconess. Los resultados destacan el desempeño sobresaliente de la IA en entornos clínicos:

GPT-4 alcanzó una precisión diagnóstica del 90%.

Médicos que utilizaron GPT-4 lograron una tasa de precisión del 76%.

En contraste, los profesionales que recurrieron a herramientas tradicionales alcanzaron solo un 74%.

La creciente capacidad de la IA para superar a los expertos humanos en áreas críticas subraya el impacto transformador que estas tecnologías tendrán en las dinámicas laborales de las próximas décadas.

Los humanos seremos soportes de la IA, según Elon Musk. Fuente: Shutterstock.

IA y humanidad: un futuro de colaboración y transformación

Las predicciones sobre el impacto de la inteligencia artificial (IA) en las profesiones humanas continúan generando debate.

Bindu Reddy, CEO de Abacus.AI, aseguró que un sistema de IA con acceso ilimitado a datos de laboratorio podría superar ampliamente a los médicos humanos en precisión y eficacia.

También destacó el potencial de la IA en áreas como el derecho, donde podría revolucionar actividades esenciales como la investigación legal, el análisis de casos y la toma de decisiones estratégicas.

Por su parte, Richard Susskind, experto en inteligencia artificial aplicada al ámbito jurídico, abordó el papel emergente de la tecnología en satisfacer la creciente demanda de servicios legales:

“La necesidad de servicios legales sigue en aumento. La verdadera cuestión es cómo se atenderá esa necesidad”, afirmó Susskind en un comentario citado por Bloomberg Law.

Hacia un modelo de coexistencia

El enfoque de Musk trasciende la simple automatización, proponiendo un modelo de coexistencia entre humanos e IA.

Según su visión, la humanidad podría convertirse en un respaldo fundamental para los sistemas de inteligencia artificial, aprovechando su resiliencia biológica frente a la fragilidad del silicio.

Además, Musk plantea la posibilidad de que los humanos actúen como una fuente de voluntad, complementando la lógica de los algoritmos con cualidades inherentes de la conciencia humana.

Este paradigma sugiere un futuro donde la colaboración entre la inteligencia biológica y la artificial no solo potencie las capacidades de ambas partes, sino también redefina el rol de los humanos en un mundo impulsado por la tecnología.