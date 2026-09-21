El Programa de Alimentación Estudiantil de Educación Media prevé ampliar en 2027 el servicio que brinda en los centros de enseñanza de Secundaria y UTU. Este año fueron incorporados 59 locales educativos y en octubre se sumará el liceo de La Coronilla, en el departamento de Rocha.

Además, se apoyará con partidas y leche en polvo a centros cuyas comunidades tomaron la iniciativa de brindar desayunos o meriendas.

En 2026 se creó el Programa de Alimentación Estudiantil de Educación Media, integrado por un referente de la Dirección General de Educación Secundaria (DGES) y otro de la Dirección General de Educación Técnico Profesional (DGETP).

También forman parte nutricionistas que trabajan en el territorio y una coordinadora que realiza la supervisión de los servicios de alimentación en todo el país.

Este año fueron incorporados 59 locales al servicio de alimentación, mediante la instalación de comedores en esos centros. Estos nuevos espacios se suman a las propuestas actuales: los liceos de tiempo completo, los centros María Espínola y los Centros Educativos Asociados (CEA).

Esta política está pensada para acompañar la ampliación del tiempo educativo y prevé pasar de 20 mil a 40 mil estudiantes que reciben alimentación en enseñanza media, señaló Gastón Viñoles, referente del Programa de Alimentación Estudiantil de Educación Media por la DGETP.

Los liceos de tiempo completo, los CEA y los María Espínola ofrecen desayuno, almuerzo y merienda, mientras que los centros nuevos brindan almuerzo en modalidad tercerizada.

Nuevos centros con alimentación

A partir de octubre, se incorpora al programa el liceo de La Coronilla, en el departamento de Rocha, con la modalidad de almuerzo, informó Viñoles.

También desde UTU se trabaja para remitir una partida como leche en polvo a las iniciativas que desarrollan las comunidades educativas, quienes ya brindaban servicios de desayuno o merienda, con el apoyo del Instituto Nacional de Alimentación (INDA).

Hacia 2027 se prevé ampliar el servicio de alimentación en Secundaria y UTU en la misma modalidad que se desarrolló en los 59 centros incorporados este año, en base al análisis de la demanda de este año y de las necesidades de las distintas regiones.

Esto se llevará a cabo en aquellos lugares donde se solicitó el servicio de alimentación y cuenten con espacios que puedan ser adaptados a la modalidad de elaboración de alimentos.

Una oferta atractiva

Para que las propuestas de desayuno, almuerzo y merienda sean atractivas y balanceadas para los estudiantes, se trabajó el menú junto al Programa de Alimentación Escolar de Primaria, que tiene vasta experiencia en el tema, explicó Viñoles.

Los técnicos de esa oficina colaboraron desde el inicio con la propuesta y se procura, a través de las nutricionistas y de las visitas que se realizan en territorio, que la alimentación sea bien recibida por los alumnos. “Se cuida mucho la estética, el sabor y que sea aceptada por los estudiantes y toda la comunidad”, apuntó.

Viñoles aseguró que existe una muy buena recepción de los alumnos y sus familias para que los adolescentes y jóvenes se alimenten en el centro. “Esto forma parte de la propuesta educativa, de la ampliación del tiempo”, aseguró.

Servicio en vacaciones de primavera

Luego de la experiencia de vacaciones de julio, en la que las direcciones de Educación Inicial y Primaria, Secundaria y UTU trabajaron en forma articulada con el INDA y se logró una cobertura territorial importante, para el receso de setiembre también se buscó apoyo con el instituto.

Walter Paciello

La idea es que la alimentación pueda llegar a aquellos estudiantes que lo requieran durante las vacaciones de primavera.

Para ello, se realizó un relevamiento de quienes necesitan esa cobertura. Esa información se trasladó al INDA y la institución, a través de los puntos fijos y móviles que cuenta, brindará alimentación en sus lugares o mediante viandas.

En otro orden, Viñoles adelantó que se trabaja en la propuesta de Verano Educativo. Esto implicará que abran sus puertas liceos y UTU durante la temporada estival procurando que sean locales que ya tengan alimentación. De no ser así, se va a proveer, aclaró.

“El objetivo es que los chiquilines que más lo necesitan no queden desvinculados del centro, porque es como su segunda casa”, señaló Viñoles.