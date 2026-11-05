La Dirección Nacional de Policía Caminera informó que, por el aumento del flujo vehicular vinculado a las actividades por la visita del papa León XIV, se registrarán afectaciones en la circulación los días viernes 6, sábado 7 y domingo 8 de noviembre.

Las medidas se aplicarán especialmente en los horarios de arribo y despegue de los integrantes de la comitiva oficial, cuando s e reducirá la capacidad de las sendas de circulación en las rotondas de acceso a la Base Aérea, al Aeropuerto Internacional de Carrasco y en la Avenida de las Américas para priorizar el desplazamiento rápido de los vehículos oficiales.

Para el domingo 8 se anunciaron cortes momentáneos a lo largo del trayecto de la comitiva en la ruta 5, entre Montevideo y Florida, que afectarán intersecciones y cruces semaforizados.

El Papa León XIV (aciprensa Daniel Ibañez)

Además, por la visita a la localidad de Juanicó (Canelones) habrá cortes parciales previstos por tramos y horarios: en la mañana se restringirá la ruta 5 entre el km 37,500 y el km 38,500, destinando la senda norte en exclusividad a la comitiva oficial mientras que los vehículos particulares deberán compartir la circulación con el tránsito en sentido sur (estableciéndose una doble vía temporal). En la tarde se prevén cortes momentáneos en ruta 5 hacia el sur, el Anillo Perimetral y la ruta 102 en dirección al Aeropuerto de Carrasco.

La Policía Caminera señaló que se realizará monitoreo y gestión permanente del tránsito en el peaje Mendoza para prevenir enlentecimientos, y advirtió además por posibles demoras en rutas de Paysandú debido a la movilización de público local y la llegada de visitantes de otros departamentos y países de la región.

Ante estos operativos, la Dirección Nacional de Policía Caminera recomendó a los conductores planificar el viaje con antelación, informarse sobre el estado de las rutas y eventuales desvíos, y concurrir con tiempo suficiente a los lugares de concentración.

Además solicitó colaborar con el personal policial y las intendencias, respetar las normas de tránsito y los límites de velocidad, utilizar exclusivamente los lugares habilitados para detenerse o estacionar, y llevar la documentación requerida —cédula de identidad de cada pasajero, licencia de conducir y papeles del vehículo— para facilitar los controles.