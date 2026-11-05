La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, informó que, a pesar de que hay dosis disponibles, hasta ahora se ha vacunado la mitad de la población objetivo, por lo que instó a las familias a concurrir a los centros de vacunación.

La inmunización es gratuita y protege contra el serotipo C, responsable del 70% de los casos detectados en el país, explicó la jerarca.

Para la jornada de este viernes no habrá necesidad de agendarse en forma previa. Los vacunatorios habilitados pueden consultarse en el sitio web de la Comisión Honoraria para la Lucha Antituberculosa y Enfermedades Prevalentes (CHLA-EP).

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La ministra recordó que, más allá de esta campaña, la vacuna se encuentra incorporada en el Certificado Esquema de Vacunación (CEV): la MenB (Bexsero) a los 2, 4 y 15 meses de vida; y la MenACWXY (MenFive) a los 12 meses y los 11 años.

De forma paralela, se llevan a cabo jornadas de vacunación en escuelas, liceos, UTU y centros educativos de capacitación, arte y producción (Cecap).