El presidente Yamandú Orsi afirmó este viernes que su reunión con el papa León XIV fue “una continuación” de la visita que realizó al Vaticano, en la que se abordaron asuntos pendientes y se ratificó la colaboración con organizaciones católicas en iniciativas sociales.

“Hay algunos temas que nos comprometimos a resolver y por supuesto una gratitud enorme por todo lo que hacen las organizaciones vinculadas a la iglesia, que trabaja en los temas sociales con el Estado desde hace muchos años”, señaló.

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Sobre el discurso del sumo pontífice en Plaza Independencia, Orsi destacó el hilo conductor elegido, que vinculó el monumento al Éxodo y la figura de Artigas con reflexiones actuales. “El Vaticano tiene eso. Cuando llega a un lugar o cuando el papa habla, normalmente hay mucho estudio atrás. Mucho análisis. A partir de ese hilo conductor fue desarrollando todos los temas que para la Iglesia son fundamentales”, afirmó, subrayando la intención de que los mensajes trascienden a la comunidad católica.

El mandatario valoró el llamado del pontífice a la reflexión en tiempos marcados por la polarización y los conflictos: “Muchos de sus mensajes nos obligan a reflexionar”, dijo, y puntualizó que un mensaje de paz y comunión resulta necesario en un contexto global donde “se habla tanto de guerra” y el distanciamiento social es un rasgo presente.

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Orsi también resaltó la relevancia práctica del vínculo Estado–Iglesia en materia social, destacando programas y actores vinculados a la Iglesia que colaboran en salud, educación y apoyo a sectores vulnerables. A la vez, remarcó que esos lazos se basan en el respeto a la institucionalidad y en el trabajo conjunto para atender demandas concretas de la población.

Finalmente, el presidente reiteró su agradecimiento por la visita papal y expresó su esperanza de que el intercambio contribuya a fortalecer espacios de diálogo y cooperación. “La visita y las palabras del Papa nos invitan a pensar en políticas que prioricen la vida, la familia y la solidaridad”, concluyó.