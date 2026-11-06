Desde el martes pasado se realiza el armado del escenario en la plaza Independencia donde está previsto el primer encuentro del papa León XIV con las autoridades del gobierno, organizaciones de la sociedad civil y el cuerpo diplomático.

Por esta razón, está cortado el tránsito en las intersecciones de plaza Independencia y Juncal, y de Ciudadela y San José.

Además, las líneas de ómnibus que circulan por Buenos Aires y por plaza Independencia desviarán por la calle Liniers hacia San José, informó la Intendencia de Montevideo.

Esta previsto que el papa arribe al Aeropuerto Internacional de Carrasco sobre las 16.30 horas y desde allí partirá a las 17 hacia la plaza Independencia.

El recorrido será:

➡ Avenida de las Américas

➡ Rafael Barradas

➡ Rambla senda sur

➡ Paraguay

➡ Avenida 18 de Julio

➡ y Sarandí hasta la Plaza Matriz

Montevideo a

La Intendencia detalló que desde las 15 y hasta las 19 aproximadamente la rambla estará cerrada al este desde Julio Herrera y Obes hasta Barradas, mientras que hacia el Centro se cortará desde Carlos María Morales hasta Paraguay. Se recomienda, para ir hacia el este, tomar por Rivera o avenida Italia.

Además, no se podrá estacionar desde las 8 de la mañana del viernes en todo el trayecto de la rambla, tampoco en Paraguay desde la rambla hasta 18 de Julio.

La Intendencia aclaró que los inspectores de tránsito moverán los vehículos que permanezcan allí hacia lugares cercanos.

Dónde está prohibido estacionar

Luego del acto en la plaza Independencia, el pontífice se reunirá con el presidente Yamandú Orsi, en el Edificio Ejecutivo José Artigas.

Después el intendente de Montevideo, Mario Bergara, le entregará la llave de la ciudad en el Cabildo de Montevideo y por último, en la Catedral Metropolitana, se realizará un encuentro de vísperas con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos y seminaristas.

Esto provocará importantes cortes en el tránsito.

La zona del Centro y la Ciudad Vieja quedarán cerradas a la circulación de 15 a la 0 horas de la siguiente forma:

➡ 18 de Julio de Ejido a Cuareim

➡ Plaza Cagancha y Rondeau

➡ Rondeau y Colonia

➡ Soriano y Gutiérrez Ruiz

➡ Canelones y Gutiérrez Ruiz

➡ Carlos Gardel y Zelmar Michelini

➡ Paraguay y Rambla República Argentina

➡ Río Negro y Colonia

➡ Avenida Libertador y Río Negro

➡ Julio Herrera y Obes y Colonia

➡ Wilson Ferreira Aldunate y Soriano

➡ Convención y Colonia

➡ José Germán Araújo y Soriano

➡ Florida y Colonia

➡ Florida y Mercedes

➡ Ciudadela de Soriano a Maldonado

➡ Maldonado y Río Negro

➡ Durazno y Río Negro

➡ Juan Carlos Gómez y 25 de Mayo

➡ Treinta y Tres y 25 de Mayo

➡ Rincón y Zabala

➡ Buenos Aires y Zabala

➡ Misiones y Reconquista

➡ Misiones y Rambla Gran Bretaña

➡ Ituzaingó y Reconquista

➡ Ituzaingó y Brecha

➡ Brecha y Reconquista

➡ Juan Carlos Gómez y Reconquista

➡ Bartolomé Mitre y Reconquista

➡ Buenos Aires y Treinta y Tres

➡ Rincón y Misiones

Dentro de esas esquinas se formará un área de exclusión cerrada a los vehículos. Por tanto las líneas de transporte urbano deberán circular por las paralelas al norte de la avenida 18 de Julio.

Papa Leon XIV a

La Intendencia también recomendó evitar la zona de la rambla, Centro y Ciudad Vieja el viernes de tarde.

Luego de recibir las llaves de la ciudad en el Cabildo de Montevideo, y del encuentro religioso en la Catedral Metropolitana, el pontífice se retirará a descansar en la Nunciatura Apostólica de Uruguay, ubicada en Bulevar Artigas entre Charrúa y Chaná.

Por este motivo, esta área también estará cortada (en la senda que va hacia el norte), y habrá un desvío por la avenida Luis Ponce, muy cerca del Estadio Centenario.

Este viernes se prevén dos cortes más, uno de de 17 a 19 horas

➡ Rambla República Argentina y Carlos María Morales.

➡ Santiago de Chile y La Cumparsita

➡ Santiago de Chile y Rambla República Argentina

➡ Rambla República Argentina y Ejido

➡ La Cumparsita y Domingo Petrarca

Y otro corte de 17 a 22 horas

➡ Rambla República del Perú y Luis A. de Herrera

➡ Rambla República del Perú y Av.Brasil/ Bv. España

➡ Bulevar Artigas y Luis P. Ponce

➡ Avenida Sarmiento y Julio Herrera y Reissig.