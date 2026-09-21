El Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (Supra) definió un paro nacional portuario de 24 horas que comenzó este lunes a las 7 de la mañana en el marco del conflicto en la empresa Terminal Cuenca del Plata (TCP) por la concreción de un nuevo convenio colectivo.

El sindicato de TCP realizó un paro de 24 horas entre la hora 23 del viernes que finalizó el sábado y activó una guardia gremial para garantizar el cumplimiento de los servicios mínimos establecidos por el gobierno. El gremio fue citado a una audiencia ante la cartera para mañana, martes.

El conflicto, que lleva varios meses sin un acuerdo entre las partes, motivó que el gobierno emitiera una resolución de “servicios mínimos” en la terminal de contenedores del puerto de Montevideo, que es criticada por el Supra y el PIT CNT, que la consideran “excesiva”.

Este paro a nivel nacional es “en contra de las resoluciones del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social por tratarse de una resolución excesiva y arbitraria que limita el derecho a la huelga”, señaló el sindicato en un comunicado.

El secretario general del Supra, Álvaro Reinaldo, explicó las razones para extender el conflicto a otros puertos. “Perfectamente mañana el Poder Ejecutivo puede sacar exactamente lo mismo para algún otro comité que esté con alguna conflictividad por el motivo que sea”, dijo Reinaldo.

“Esto para nosotros no puede quedar como un antecedente”, señaló el dirigente sindical, quien dijo que con esta decisión el gobierno “deliberadamente determine un servicio mínimo, que en la actividad no es así”, de acuerdo a las definiciones de la Organización Internacional del Trabajo.