El Secretariado Ejecutivo del PIT CNT cuestionó la resolución del Poder Ejecutivo que establece servicios mínimos en la terminal de contenedores que opera la empresa Terminal Cuenca del Plata (TCP) durante el conflicto con los trabajadores y consideró que las prestaciones que se fijan “se acercan a una situación de normalidad en el trabajo”.

La central sindical expresó su solidaridad con los trabajadores del Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (Supra) y exhortó a las partes, “en especial a la empresa”, a realizar esfuerzos durante la próxima semana para alcanzar un nuevo convenio colectivo.

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, recibió ayer a una delegación del Secretariado Ejecutivo del PIT CNT -encabezada por el presidente Marcelo Abdala y el asesor sindical Milton Castellanos- para transmitir la preocupación del gobierno por el prolongado conflicto en la terminal de contenedores del puerto de Montevideo.

Durante la reunión, el ministro expuso la fórmula que el Poder Ejecutivo impulsa para asegurar la continuidad operativa: una normativa que obliga al sindicato a mantener guardias mínimas en la terminal portuaria

Técnicamente, la esencialidad se instrumenta mediante una resolución del Ministerio de Trabajo, pero en este caso el gobierno de Yamandú Orsi apeló a una norma que no invocará expresamente la calificación de servicios esenciales, explicó el ministro Castillo a los dirigentes sindicales.

En concreto los ministerios de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y de Transporte y Obras Públicas (MTOP) emitieron una resolución a través de la cual establecen “con carácter transitorio y limitado” que deberán garantizarse como “servicios mínimos” en la terminal de contenedores del puerto capitalino, mientras continúe el conflicto con los trabajadores de la empresa TCP.

La central sindical respondió con un comunicado que señala que es habitual que en diferentes ámbitos laborales se garanticen servicios mínimos, particularmente cuando están involucradas actividades que pueden afectar la vida, la salud o la seguridad. Sin embargo, el PIT CNT sostiene que esos criterios deben establecerse de común acuerdo entre las partes.

Asimismo, la central obrera reivindica el derecho de huelga y sostiene que “ninguna normativa puede inhibir” su ejercicio como derecho consagrado en la Constitución de la República.

El Secretariado Ejecutivo del PIT CNT calificó como “excesiva” la determinación adoptada por el Poder Ejecutivo, en el entendido que los servicios establecidos se aproximan a un funcionamiento normal de la terminal.

La central exhortó a avanzar en las negociaciones durante la próxima semana, período para el cual, según informó, la organización sindical no tiene previstas medidas de acción directa, con el objetivo de alcanzar un convenio colectivo entre las partes.