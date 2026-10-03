La 48.ª Feria Internacional del Libro ya está instalada en la Intendencia de Montevideo: la explanada, el atrio y el entrepiso albergan estands donde el público podrá recorrer editoriales locales e internacionales, descubrir novedades y participar de actividades culturales sin costo de ingreso. La muestra permanecerá abierta hasta el 18 de octubre, con una oferta pensada para todas las edades y gustos.

Como atractivo central de esta edición, Alemania actúa como país invitado de honor y presenta una variada propuesta que incluye autores, traducciones, debates y programación especial que busca acercar la literatura y la cultura alemana al público uruguayo. La presencia del país europeo amplía las posibilidades de intercambio cultural y editorial en la feria.

Los organizadores destacan la gratuidad del evento y la accesibilidad de las actividades, que incluyen presentaciones de libros, mesas redondas, lecturas y talleres. Además, los estands ofrecen la oportunidad de adquirir títulos recientes y clásicos, y de conversar con sellos y editores sobre novedades y tendencias.

El horario de visita es de domingos a jueves, de 12:00 a 21:00 horas; y los viernes y sábados, de 10:00 a 22:00 horas, facilitando la asistencia tanto de familias como de quienes trabajan durante la jornada. La programación completa suele difundirse en los canales oficiales de la feria y de la Intendencia para que los interesados puedan planificar su visita.

Con entrada libre y gratuita, la feria se presenta como una ocasión para revitalizar la lectura pública, fomentar el intercambio cultural y ofrecer a Montevideo un espacio de encuentro en torno a libros, ideas y debates contemporáneos.