La Ciudad de México será sede de un evento que promete abrir una ventana al pasado: la Primera Feria del Libro Antiguo, Raro y de Ocasión, un espacio donde piezas históricas y editoriales únicas estarán al alcance del público. Organizada en el Senado de la República del 27 al 29 de abril, esta feria del libro antiguo reunirá a libreros de viejo, coleccionistas y expertos que preservan una tradición cultural que, durante décadas, ha permanecido dispersa entre archivos, relatos orales y colecciones privadas. La feria busca rescatar el valor histórico de los libros antiguos en México, muchos de los cuales han permanecido ocultos o fuera del acceso público. Este tipo de materiales no solo representan conocimiento, sino también una memoria cultural invaluable. Desde el siglo XX, los libreros de viejo han sido parte clave del ecosistema editorial mexicano. Según registros históricos, estos actores participaron en eventos como la primera Feria del Libro de 1924, donde “figuraron verdaderas joyas en vitrinas… libros bellos y valiosos que ha producido la imprenta en México” . La actividad de los libreros de viejo en México tiene raíces profundas, vinculadas a mercados históricos y al desarrollo cultural impulsado por el Estado. Sin embargo, gran parte de su conocimiento ha sido transmitido de forma oral o mediante registros dispersos. Hoy, esta feria representa un intento por concentrar y visibilizar ese legado. El evento, impulsado por el senador Gerardo Fernández Noroña, busca acercar al público a una tradición que durante años ha sobrevivido en silencio, pero que sigue siendo fundamental para entender la historia editorial del país.