La Universidad de la República (Udelar) presentó al Parlamento su propuesta para la Rendición de Cuentas, en la que solicita un incremento presupuestal de 100 millones de dólares destinados a becas, inversión edilicia y mejoras salariales.

El rector Héctor Cancela explicó que la petición responde al aumento sostenido de la matrícula y necesidades de infraestructura y bienestar docente y estudiantil.

“Ya este año vimos que se anotaron más de 22 mil personas en el primer semestre, creemos que ese crecimiento se va a mantener. A lo que apuntamos es que esas personas —que quizás el año que viene sean 24 mil— lleguen en las condiciones que les permitirá sostenerse en esos estudios”, señaló Cancela.

Según el rector, en el interior se proyectaron carreras para 120 alumnos en edificios nuevos y hoy hay alrededor de 200 inscritos en sedes como Rivera; Además hay listas de espera en localidades como Colonia y Melo. Entre las prioridades edilicias que planteó Udelar figura la construcción de sedes de facultades reclamadas desde hace años y el mantenimiento de edificios patrimoniales deteriorados.

El documento presentado define a la Udelar como una institución “inclusiva, transparente y ágil” y destaca como otro eje la refuncionalización del Hospital de Clínicas, con la meta de llegar al 2030 con el centro sanitario rehabilitado. Cancela advirtió que actualmente conviven pisos en condiciones precarias con otros ya renovados.

En materia salarial, la universidad no solo pide ajustes sino la recuperación de un beneficio histórico: el salario vacacional, que según Cancela existía antes de la dictadura y fue suprimido en ese período. “Nosotros sí lo que estamos planteando es otro elemento que no es un aumento salarial sino que es recuperar un beneficio que la universidad tenía”, explicó.

La propuesta ahora ingresará al debate parlamentario como parte de la Rendición de Cuentas, donde se evaluará la concreción de los recursos solicitados y las prioridades planteadas por la Udelar.