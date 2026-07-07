Además de su negocio editorial –ampliamente reconocido en Latinoamérica–, Grupo Planeta, uno de los conglomerados de contenidos, educación y medios de comunicación más importantes del mundo hispanohablante, cuenta con una división educativa: Planeta Formación y Universidades, la cual se ha convertido en uno de los motores de crecimiento del grupo.

Actualmente el grupo español integra 22 instituciones educativas en ocho países, con más de 145,000 estudiantes y alianzas con empresas de la talla de Microsoft, Google, Cisco y DHL. Parte de esta red es la UNIE Universidad (cuyas siglas significan Universidad Internacional de la Empresa), una institución de educación superior creada en 2022, orientada a conectar el ámbito académico con el mundo profesional y el mercado laboral.

En entrevista con El Cronista, su rector, el doctor Segundo Píriz, y la vicerrectora de Innovación Educativa y Relaciones Internacionales, Adelaida Portela, explicaron la estrategia con la que esta universidad madrileña busca posicionarse como uno de los proyectos de mayor crecimiento dentro de Planeta Formación y Universidades.

UNIE Universidad nació con el propósito de responder a las demandas actuales de la sociedad y del mercado laboral.

En este contexto, la transformación digital está obligando a las universidades a redefinir sus modelos educativos, pero para UNIE Universidad el reto va más allá de incorporar herramientas de inteligencia artificial al aula: implica rediseñar la formación para responder a un mercado laboral que cambia a gran velocidad.

Una nueva apuesta de Grupo Planeta por la universidad

UNIE representa la apuesta más reciente de esa estrategia. En apenas cuatro años pasó de ser un proyecto de nueva creación a ofrecer más de 20 licenciaturas, más de 30 programas de maestría y los primeros doctorados, además de una oferta creciente de microcredenciales y formación continua.

"Somos muy jóvenes, pero se ha hecho una apuesta muy fuerte (...) y en apenas cuatro años nos hemos situado ya con un portafolio amplio, de calidad y competitivo", afirmó Píriz.

El rector considera que precisamente la juventud institucional se ha convertido en una ventaja competitiva. “Tienes la ventaja de la flexibilidad; puedes cambiar los títulos de grado y máster y adaptarlos a la realidad a una velocidad que otros no pueden”, agregó.

IA, una competencia transversal

En la educación universitaria, uno de los cambios más relevantes es que la inteligencia artificial ya no se limita a programas especializados.

Además de ofrecer maestrías en inteligencia artificial, ciberseguridad, big data y analítica de datos, UNIE decidió incorporar el uso cotidiano de la IA en prácticamente todas sus carreras. "No podemos ir a remolque de lo que está ocurriendo en la sociedad“, sostuvo Píriz.

"Cualquier grado o cualquier máster que tenga la universidad incorpora ya la inteligencia artificial como parte del uso diario de la relación profesor-estudiante y del trabajo que desarrolla el alumno”, detalló el doctor.

La vicerrectora, Adelaida Portela, agregó que la aplicación de la IA en su quehacer educativo les preocupa tanto que cuentan con un centro de innovación de IA, que se llama Nex-ia, con dos partners muy potentes que son Deloitte y Google.

Portela explicó que el objetivo no es únicamente enseñar a utilizar herramientas de IA generativa, sino formar criterios para emplearlas de manera responsable.

“Nos preocupa mucho que haya un buen uso, tanto ético como responsable, y que se aproveche ese uso para aprender y desarrollar, no como un instrumento sustitutivo de nada”, dijo la académica.

Portela añadió que el énfasis está en fortalecer capacidades que la inteligencia artificial no reemplaza fácilmente. "Tiene que servir para desarrollar el pensamiento crítico de los estudiantes, para que tengan capacidad de análisis y de decidir entre lo que les está dando la IA y lo que realmente pueden verificar mediante otras fuentes“.

Como parte de esa estrategia, profesores y estudiantes reciben capacitación continua directamente por especialistas de Google y otras empresas tecnológicas, además de certificaciones internacionales.

La institución parte de una premisa: la IA modificará numerosos empleos, pero también abrirá nuevas oportunidades profesionales.

“Habrá ciertos puestos de trabajo que serán menos demandados (...) pero seguro que surgirán muchas necesidades nuevas de puestos de trabajo que ahora ni existen“, señaló el rector.

Empresas como laboratorio educativo

Una de las principales apuestas del modelo es acercar permanentemente la universidad al sector productivo.

Píriz aseguró que el ADN de Grupo Planeta se refleja en la filosofía académica de UNIE. "Nuestro ADN es empresarial y el método experiencial consiste en aprender haciendo”, recalcó Píriz.

Actualmente la red internacional de Planeta Formación mantiene colaboración con más de 20,000 organizaciones, mientras UNIE aprovecha esa estructura para impulsar prácticas profesionales, proyectos conjuntos y programas diseñados junto con empresas.

La institución también está ampliando su oferta de microcredenciales y programas cortos para responder a las nuevas demandas del mercado laboral.

"La sociedad demanda competencias más prácticas, más ágiles. Mucha gente no puede dedicar cuatro años a una formación completa, pero sí puede construir su trayectoria mediante credenciales específicas”, explicó Portela.

México, un socio estratégico

Durante su visita al país, los directivos sostuvieron reuniones con diversas universidades mexicanas para impulsar intercambios académicos, investigación conjunta y proyectos sobre innovación educativa.

Entre las áreas de colaboración figuran movilidad estudiantil, estancias de profesores, proyectos internacionales de investigación y participación conjunta en observatorios de desarrollo sostenible e innovación educativa.

Para la institución española, la internacionalización ya no es únicamente una estrategia de expansión, sino una ventaja competitiva para formar profesionales capaces de desenvolverse en un mercado laboral cada vez más global y acelerado por la inteligencia artificial.