El AICM reforzará operativos con Guardia Nacional y nuevas multas para impedir accesos ilegales. Taxistas autorizados respaldan medidas contra autos sin permiso. durante mayo en terminales.

Los pasajeros que utilicen los taxis autorizados del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) podrán acceder a descuentos de hasta 50% en sus traslados, de acuerdo con un esquema de incentivos presentado por Grupo Aeroportuario Marina (GAM) en coordinación con autoridades federales y las agrupaciones de taxistas que operan en la terminal aérea.

La medida fue anunciada oficialmente mediante el Boletín Informativo Núm. 39/2026, en el que se detalla que los beneficios derivan de una reducción en los costos de operación para los concesionarios, lo que permitirá trasladar parte de esos ahorros directamente a las personas usuarias del servicio.

Más elementos de la Guardia Nacional vigilarán accesos al aeropuerto. Shutterstock

¿Por qué habrá descuentos en los taxis autorizados del AICM?

El programa es resultado de un análisis realizado por Grupo Aeroportuario Marina, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) y las agrupaciones de taxis autorizados del aeropuerto.

De acuerdo con el boletín, las autoridades y concesionarios implementaron medidas para disminuir costos operativos.

El documento señala que se logró una reducción en diversos conceptos, incluyendo contraprestaciones por uso de espacios comerciales y revisiones vehiculares. En ese sentido, se precisa que estas acciones “se tradujeron en beneficios económicos directos para los usuarios del servicio de taxi autorizado”.

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Asimismo, indica que la reducción para los permisionarios pasó “de un total promedio por permisionario que van de $4,683.00 hasta $14,084.00”.

¿Qué descuentos e incentivos recibirán los pasajeros?

Según la información oficial, las 11 agrupaciones de taxis autorizados que operan en el AICM acordaron ofrecer distintos esquemas de descuentos que beneficiarán a viajeros nacionales e internacionales.

El boletín establece que los usuarios podrán acceder a “diferentes esquemas de descuento que van del 5% hasta el 50% sobre la tarifa regular”, además de incentivos adicionales, entre ellos “servicios gratis después de un determinado número de viajes”.

La autoridad aeroportuaria agregó que “la suma de lo anterior indica que se otorgará en promedio un descuento del 18% en los servicios de transportación terrestre”. Además, informó que la tabla completa de descuentos e incentivos será exhibida en los puntos de venta autorizados dentro del aeropuerto.