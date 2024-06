Esta es la hora ideal para despertarte todos los días

La hora ideal para iniciar el día de manera rutinaria se ubica a las 5 am , límite que permite eliminar la sensación constante de prisa, disminuir los niveles de estrés y atenuar el eventual desarrollo de afecciones negativas a la salud mental.

Así lo indicaron los expertos en la materia consultados por la periodista de Fortune especializada salud y bienestar Alexa Miguel. De acuerdo al reporte titulado "Waking up at 5 a.m. every day could improve your life. 5 key steps can help make it work for you", respetar la regla hará toda la diferencia.

"Es como sentir siempre que estás detrás de una carrera que no puedes ganar, lo cual no es útil para la motivación o la positividad" , repasó la Dra. Nikole Benders-Hadi, psiquiatra y directora médica de salud conductual de Included Health, respecto a la típica mañana laboral.



Despertarse a las 5 am garantiza ganar hora de tiempo y así evitar la sensación de prisa

En la misma sintonía la profesora de Headspace (una popular aplicación de meditación) Samantha Snowden agregó que ampliar los tiempos permite bajar el ritmo y así colaborar a que el sistema nervioso a que se relaje y regule los pensamientos.

"Y si puedes aprovechar esas horas extra de la mañana para dedicarte tiempo a ti mismo de una manera que te calme, puedes aumentar la productividad y hacer que te sientas menos agotado al final del día" , sumó.

¿Cuáles son las consecuencias de la falta de sueño?





El artículo de Fortune sostiene que, con tiempo, la falta de sueño puede provocar resultados negativos para la salud mental, como ansiedad y depresión, además de poner a las personas en riesgo de padecer enfermedades crónicas como las cardíacas.

"Cada uno tiene un tipo de trabajo diferente con diferentes tipos de exigencias, y la falta de sueño puede presentar muchos desafíos para nosotros, en cuanto a la regulación de las emociones y nuestra capacidad de concentrarnos" , repasó Snowden.



Según investigadores del CONICET, existe un mecanismo de regulación del sueño que permite al ser humano estar alerta durante las horas de luz, con alta frecuencia cardíaca y actividad cerebral, y que se ocupa de aumentar los niveles de melatonina y bajar los ritmos circadianos durante la noche.

"Biológicamente nuestro cuerpo no está preparado para la ‘sociedad 24 horas' en la que vivimos desde el siglo pasado" , remarcó Daniel Vigo, médico e investigador asistente en el Departamento de Docencia e Investigación de la Facultad de Ciencias Médicas de la UCA, y quien en 2012 se dedicó al estudio del sistema nervioso en relación con los ritmos de alternancia entre sueño y vigilia en el marco de la Primera Semana del Sueño Saludable .

Al ahondar en los dos trastornos de mayor impacto del sueño de mayor incidencia en Argentita, el insomnio y el síndrome de apneas obstructivas del sueño encabezaron el podio.

"En muchos casos pueden asociarse con síntomas de depresión o hipertensión, pero también con otras enfermedades como la diabetes o la enfermedad de Alzheimer. Por esto destacaron la importancia de consultar a un médico frente a alguna de estas afecciones" , ampliaron.

¿Cómo aplicar la regla de sueño hasta las 5 am?



Snowden advirtió que, especialmente para los noctámbulos, elegir levantarse más temprano no les resultará cómodo de inmediato. "El ritmo circadiano del cuerpo, o reloj biológico natural, necesita tiempo para adaptarse a la nueva rutina" , puntualizó.

Para ello la profesora de Headspace recomendó focalizar los incentivos que impulsos y metas personales para así dar cuenta de los beneficios que realmente se disfrutarán y obtendrán al hacerlo.