Se lanzó Balloonerism, el álbum oculto de Mac Miller: "Vivir y morir son lo mismo"

"Te preguntas cuándo Dios simplemente escuchará y te dará un respiro, y él te dice: ‘Mirá, vivir y morir son lo mismo'" (Tomorrow Will Never Know). Mac Miller no tenía todas las respuestas o no tantas como le gustaría. ¿Qué hay después de la muerte? ¿Se encuentra la calma, se dejan las adicciones, se callan las voces distorsionadas en la cabeza? ¿Hay música en el silencio?

Las dudas del artista con respecto a la finalidad de la vida se volvieron más inquietantes con el paso del tiempo y quedan, por completo, encapsuladas en el disco inédito de "Balloonerism", publicado oficialmente este 17 de enero. Se trata de su segundo álbum póstumo, donde vuelve a sumergirse en el lado oscuro de los vicios y la depresión, pero también en la búsqueda de sonidos experimentales que, a 10 años de su producción, mantienen la misma frescura.

Escondido bajo la figura del poeta maldito, Malcolm McCormick batalla por encontrar algo fuera de lo terrenal y las frivolidades de la fama y, a su vez, convive con la sensación de que será víctima de una tragedia prematura. "Si me muero joven, promete sonreír en mi funeral" (Shangri-LA), canta, quien falleció a sus 26 años a causa de una sobredosis involuntaria.

La portada de "Balloonerism" fue creada por el artista Alim Smith en 2018.

"Balloonerism" fue un secreto a voces entre los fanáticos del rapero. Las 14 canciones comenzaron a trabajarse entre 2013 y 2014 y, así como Circles (2020), el primer disco post mortem de Miller, se presenta como la continuación de Swimming (2018), el nuevo álbum pretende ser el Lado B de Faces (2013).

Como en aquel proyecto, él se pregunta qué hay del otro lado: "¿Cómo se siente la muerte? Oh dios mío, ¿Por qué la muerte roba la vida?" (Rick's Piano). Al tiempo que da cuenta del estado de consumo que padecía el artista al momento de su composición, siendo un tema recurrente en cada una de las canciones. "¿Estoy bien? Para nada, tan fuera de lugar. Necesito dejar las drogas. Intentando encontrar el cielo, me elevo pero nunca me acerco" (Do You Have a Destination).

Desde la primera introducción hasta los siete minutos de instrumental con los que finaliza el disco, se denota la búsqueda de una propuesta más experimental y psicodélica. Completo de una multiplicidad de sonidos que avanzan desde el hip hop, al jazz, el soul, el R&B e incluso tintes de un blues rockero en riffs y melodías de guitarra.

"Es un proyecto que fue de gran importancia para Malcolm, hasta el punto de que encargó obras de arte para él y se discutió regularmente sobre cuándo debía ser lanzado, aunque finalmente GO:OD AM y los álbumes posteriores terminaron tomando prioridad" , explicó el patrimonio Miller, al anunciar su lanzamiento. " Demuestra los talentos musicales y su valentía como artista ", insistieron.

Las canciones mantienen un tono nostálgico, melancólico y por momentos tétrico, en las que se proyectan los problemas del músico y también los de sus personajes secundarios: mujeres, niños, banqueros.

Así, Mac vuelve a hacerse eco del storytelling clásico del rap para narrar en detalle los problemas de la vida adulta y del consumo. Incluso le da lugar a su otro alter-ego "Delusional Thomas", él mismo con voz distorsionada, quien aparece como un fantasma entre los temas. " Siento que es esa voz malvada dentro de tu cabeza que siempre está ", reveló, en su entonces.

La idea de traer a la vida la obra de alguien que ya no la posee suele ser, en principio, cuestionable. Muchos seguidores dudan de que se logre mantener la esencia del artista, bajo la premisa de que las productoras busquen aprovecharse para obtener mayores ganancias. Sin embargo, Circles fue considerado uno de los discos póstumos más valorados: un golpe duro y un abrazo; una sensación de pérdida y de reencuentro. La ambigüedad de que lo que sube tiende a bajar, por más que no se espere que la caída llegue tan apresuradamente.

En este caso, Balloonerism resuena como un pasaje oscuro, pero realista, hacia la mente y el alma de Mac. Un viaje por sus incógnitas más existenciales, que contrastan con el crudo final que atravesó el artista. ¿Qué hay después de la muerte? ¿Sabrá Miller que su música logró trascenderla? ¿Que no solo continúa, sino que se renueva? ... "Últimamente, solo encuentro paz cuando duermo profundamente. Siempre el mismo sueño: el mundo a salvo, una sonrisa en su rostro. Esperando al otro lado, me pregunto si Él me llevará al otro lado", canta Mac, quien todavía permanece en ambos.