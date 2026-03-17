Sobre su escritorio tienen un globo terráqueo y cuando ellos extienden sus brazos pareciera que abarcaran el mundo entero. Son Gabriel y Mónica Taberna, presidente y vicepresidente de Talwin Transport Service S.A., firma que en este 2026 celebra sus treinta años en el exigente sector de la logística y el comercio exterior. A lo largo de estas tres décadas, Talwin expandió su cobertura para abarcar todas las áreas necesarias para ofrecer un servicio integral que acompaña a los clientes en su crecimiento y les permite enfrentar con confianza los desafíos del mercado global. “El 4 de noviembre de 1996, cuando empezamos, éramos tres socios, tres amigos. Obviamente fueron comienzos duros y en un país complicado como la Argentina; yo con 23 años y mi hermana con 18 años”, rememoró Gabriel Taberna. A su lado, Mónica Taberna reconoció que el día a día de emprender y trabajar entre hermanos es especial y a su vez enriquecedor. “Nos llevamos muy bien y cuando tenemos puntos de vista diferentes sobre alguna cuestión, cada uno expresa su opinión, consensuamos y siempre se llega a buen puerto. Nunca tuvimos un conflicto por la toma de decisiones o el manejo de la empresa”, aseguró la directiva. El primer espaldarazo vino de una empresa que hoy ya no está, y que por aquél entonces representaba a los monitores ViewSonic. Luego seguirían varios más, algunos de los cuales todavía siguen atendiendo. “Hay otros clientes de 25 o 26 años, muchos de ellos pertenecientes al rubro editorial, un sector en el que nos hemos especializado”, señaló Gabriel Taberna. Desde 1996, la Argentina atravesó profundas crisis económicas y políticas marcadas por ciclos con devaluaciones e inestabilidad institucional, y a Talwin le tocó navegar por esas turbulentas aguas. La crisis de 2001 fue muy dura porque los encontró con una deuda en dólares por la propia dinámica de trabajo que tienen los forwarders con sus agentes en el exterior. “Por suerte teníamos una sólida red que confió a nosotros. Muchos de ellos aún siguen siendo nuestros agentes. En aquél momento les pedimos confianza y les aseguramos que íbamos a pagar las deudas, cosa que efectivamente hicimos”, recordó Mónica Taberna. Unos años después llegaría la crisis mundial de 2008 que se sumó al conflicto local con el campo por la Resolución 125, marcada por altas retenciones, sequía y la caída de precios internacionales. Más tarde las restricciones cambiarias con un dólar oficial muy por debajo de su valor real. “Cuando uno está rodeado de buena gente en el exterior que confía en nuestro trabajo todo es más sencillo”, reconoció Gabriel Taberna. Hoy la plantilla de Talwin es de 23 colaboradores en las oficinas centrales, más dos fijos en Ezeiza y otro tanto en el puerto de Buenos Aires. “A mediano plazo, proyectamos extendernos a la logística nacional con una estructura propia. Recibimos consultas de empresa del exterior que quieren instalarse en el país y desean un proveedor que se haga cargo de toda la logística con el mismo nivel de calidad de servicios. Estamos definiendo las últimas cuestiones y esperamos anunciarlo antes de noviembre cuando cumpliremos los treinta años”, anticipó Mónica Taberna. La vicepresidenta de Talwin Transport Service S.A. consideró que las medidas que se vienen tomando para liberar el mercado cambiario y destrabar la operativa del comercio exterior están beneficiando al sector. “Hay mucho potencial en este sector para la Argentina. Al haber menos trabas, recibimos muchas consultas de empresas que importaban o exportaban a través de terceros que quieren comenzar a hacerlo en forma directa”, destacó. Desde 2007, Talwin es agente de carga exclusivo de la Cámara Argentina del Libro. Cuando la Cámara tiene que traer libros lo hace con Talwin y si una editorial asociada pide un operador logístico los van a recomendar, aunque eso no significa que estén obligados a hacerlo con ellos. “El pico operativo se produce con la Feria del libro. Ya estamos trayendo para poder llegar en tiempo y forma. Todo viaja por barco y apuntamos a que los envíos arriben unos 20 días antes del 23 de abril que es la inauguración de la próxima edición”, manifestó Gabriel Taberna.