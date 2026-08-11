En esta noticia <b>Contra la desregulación</b>

Con una gran convocatoria, se desarrollaron las XIX Jornadas Ferroportuarias 2026, organizadas por la Asociación del Personal de Dirección de Ferrocarriles y Puertos Argentinos (APDFA).

El evento llevado a cabo en el SUM de Ajeproc, en la Capital Federal, contó con la presencia de representantes de todos los puertos del país, organizaciones gremiales, empresariales, y allegados.

Tras la apertura oficial por parte del secretario general de APDFA, Adrián Silva, la presidenta del Consejo Portuario Argentino, y titular del Puerto de San Nicolás, Cecilia Comerio, hizo una reseña de la actualidad de los puertos argentinos.

En su alocución convoco a repensar el sistema portuario nacional y a trabajar con el objetivo de modernizar la logística, analizándola, no como una cuestión aislada, sino como un conjunto del sistema de transporte nacional.

Jorge “Koky” Araujo Hernández, diputado nacional de Tierra del Fuego (Movimiento Popular Fueguino), se refirió a la intervención del puerto de Ushuaia, calificándola de arbitraria y dándole espacio a trabajadores quienes marcaron su preocupación por el destino del puerto. Araujo, aprovecho la oportunidad para desarrollar su proyecto presentado en Diputados sobre el Puerto Multipropósito de Río Grande, una propuesta que cambiaría radicalmente el destino de los fueguinos.

Agustina Propato, diputa nacional de la Provincia de Buenos Aires (Unión por la Patria), e integrante de la Comisión de Intereses Marítimos y Pesca, planteo la necesidad de convocarnos a trabajar juntos para analizar el sistema logístico argentino, al servicio de la producción nacional.

Contra la desregulación

La legisladora expuso su fuerte crítica al Gobierno Nacional por las medidas que se están tomando desde el Ministerio de Desregulación, como lo sucedido con los prácticos, donde una propuesta presentada por una empresa se tradujo en un decreto que desató un conflicto de magnitud y que obligó al gobierno a dar marcha atrás con la medida. La legisladora convocó a tomar como ejemplo lo que hicieron los Prácticos y revelarse ante medidas que dañen la producción y el trabajo, convocó a defender nuestra soberanía fluvial y marítima sin descuidar la tierra, para cerrar convocando a la marcha el 6 de agosto para defender, en la calle, los derechos soberanos sobre nuestra tierra en contra del proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que esconde la posibilidad de compra de tierras por parte de extranjeros.

Jorge Taiana, diputado de Unión por la Patria hizo una referencia de los intereses internacionales sobre nuestro territorio. En un auditorio en silencio, el legislador destaco la contradicción entre las decisiones soberanas de Argentina con las que toma Estados Unidos, y tomo como ejemplo el río Misisipi, citado como equivalencia a nuestro Río Paraná, destacando que la navegación sobre ese río estadounidense solo se realiza con buques construidos en ese país, con tripulaciones nacionales, y operadas por empresas de capitales nacionales.

Taiana, También se refirió a la participación del Comando Sur en nuestras aguas jurisdiccionales, y el interés de las potencias extranjeras en los recursos naturales en la Zona Económica Exclusiva (ZEE) y nuestro mar territorial.

El cierre estuvo a cargo del ministro de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, Walter Correa.

El funcionario hizo referencia al posicionamiento tomado por la provincia de Buenos Aires en todos y cada uno de los conflictos desatados por las decisiones nacionales que afectaron a la producción y el trabajo en su jurisdicción.

Citó el caso de la pretendida desregulación a los serenos de buques, que terminaba por afectar la seguridad de los buques en puerto. La resolución tomada por la Provincia de Buenos Aires fue después adoptada por otras provincias entendiendo que era una presencia insustituible como auxiliares de la Prefectura.

Entre otros estuvieron presentes el Cap. Mariano Moreno del Centro de Patrones; Cesar Urien, del Foro Patagónico por la Soberanía; los presidentes de los Consorcios Portuarios de Mar del Plata, Marcos Gutiérrez, y de Quequén, Mariano Carrillo; Adolfo Barja (SUTAP), Carlos Mezzamico (FEPA), Nazareno Carrasco (Federación de Cooperativas de Trabajo de la R.A.), Roberto Gomez (Sind. AFIP), Carlos Alonso (AJEPROC), Esteban González (SUPA), Emilio Bustamante y Alberto Ovejero (TC2) además de representantes dos puertos de Chaco, Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.