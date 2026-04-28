Marcó LATAM Cargo un precedente en la industria logística argentina al completar con éxito el vuelo chárter exclusivo para el transporte de 44 caballos desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza con destino a Lieja, Bélgica. Esta operación, que incluyó una escala técnica en el Aeropuerto Internacional de Viracopos, Brasil, representa un hito para la operación en el país y reafirma la posición de la compañía como un aliado esencial para la industria internacional, capaz de gestionar el transporte aéreo de animales bajo los más rigurosos estándares de seguridad y planificación. El traslado se consolidó como un caso de éxito en un mercado de alta exigencia que requiere condiciones de vuelo controladas y una coordinación excepcional. A través de este hito, LATAM Cargo en Argentina fortalece su protagonismo en el segmento de transporte de caballos, posicionándose como un pilar fundamental para las exportaciones locales al ofrecer conectividad directa con destinos clave en América Latina, América del Norte y Europa, atendiendo así las necesidades más sofisticadas del comercio y la industria ecuestre internacional. Más allá de este transporte, la compañía demuestra una versatilidad logística integral en el manejo de diversos flujos de exportación. Actualmente, LATAM Cargo lidera el transporte de productos perecederos como carne, pescado y frutas, así como semillas, insumos farmacéuticos de alta criticidad, medicamentos, vacunas y carga especializada que incluye desde instrumentos musicales hasta bienes con requerimientos específicos de cuidado. Esta capacidad de adaptación subraya el compromiso de la empresa con el desarrollo del comercio exterior argentino, conectando la producción nacional con los mercados globales más competitivos. El dinamismo de la compañía se ve reflejado en sus cifras operativas recientes. Durante el año 2025, LATAM Cargo superó las 6.000 toneladas de carga de exportación transportadas desde Argentina. Esta tendencia de crecimiento se mantiene firme en 2026, año en el que la firma ya ha movilizado más de 2.500 toneladas durante el primer trimestre, consolidando un ritmo robusto que garantiza la salida de los productos argentinos hacia el mundo.