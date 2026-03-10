La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA, por sus siglas en inglés) publicó los resultados de los mercados mundiales de carga aérea correspondientes a enero de 2026. El informe destaca que la demanda global, medida en toneladas de carga por kilómetro transportadas (CTK, por sus siglas en inglés), creció́ un 5,6% interanual (+7,2% en las operaciones internacionales). La capacidad, medida en toneladas de carga por kilómetro disponibles (ACTK, por sus siglas en inglés), subió un 3,6% interanual (+5,7% en las operaciones internacionales). La demanda del transporte aéreo de carga ha comenzado con fuerza 2026, con una subida de un 5,6% interanual en el mes de enero. A nivel regional el escenario se presenta polarizado. Las aerolíneas africanas, de Oriente Medio, Asia Pacifico y Europa registraron un crecimiento superior a la media mundial. En contraste, las aerolíneas de las Américas registraron contracción global. La resiliencia del transporte aéreo de mercancías seguirá́ poniéndose a prueba en los próximos meses. Además de la incertidumbre que persiste desde hace tiempo en torno a la evolución de las políticas comerciales de Estados Unidos, el estallido de las tensiones en Oriente Medio supondrá́ una carga adicional para las cadenas de suministro mundiales. El comercio mundial de mercancías creció́ un 4,9% interanual en diciembre de 2025. El precio del combustible para la aviación descendió́ un 6,5% interanual en enero. La confianza empresarial en el sector manufacturero a nivel global se fortaleció́ en enero, con un aumento del PMI por encima de los 50 puntos (51,8), un máximo de año y medio. Los nuevos pedidos de exportación se situaron en los 49,9 puntos, ligeramente por debajo del umbral de 50 puntos, si bien marcaron un máximo de 10 meses, una muestra del optimismo cauteloso del crecimiento industrial. Las aerolíneas de Asia Pacífico registraron un crecimiento de los CTK de un 7,8% interanual en enero de 2026, lo que mantiene el liderazgo de la región como principal motor de la expansión del sector. La capacidad aumentó un 3,3% interanual. En Norteamérica, las compañías aéreas tuvieron un descenso de un 0,5% interanual de los CTK de enero. Fue la única región que experimentó un descenso de la capacidad, con una ligera caída del 0,2% interanual. En Europa, las aerolíneas registraron un incremento de los CTK de un 6,9% interanual en enero. La capacidad aumentó un 4,9% interanual. Las aerolíneas de Oriente Medio registraron una subida de los CTK de un 9,3% interanual en enero. La capacidad creció́ un 9,9% interanual, el mejor dato global. En Latinoamérica y el Caribe se vio un descenso interanual de un 2,0% en los CTK de enero, el peor dato global. Por el contrario, la capacidad aumentó un 2,3% interanual. Las aerolíneas africanas registraron un aumento de un 18,2% interanual en los CTK de enero, el mejor dato global. La capacidad aumentó un 6,5% interanual.