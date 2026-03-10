Dentro del Programa Nacional de Actualización del Sistema Radar y de Vigilancia Aérea, se completó la modernización integral del radar secundario (SSR) ubicado en el Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes, en la provincia de Salta. Con su puesta en servicio, el sistema renovado ya se encuentra plenamente operativo e integrado al Sistema de Vigilancia del Tránsito Aéreo de la República Argentina. Por su ubicación estratégica en el norte del país, el radar de Salta cumple un rol clave en la red nacional de vigilancia aérea, ya que inyecta información en tiempo real a los Centros de Control de Área (ACC) de Córdoba y Resistencia. De esta manera, fortalece la cobertura radar en una amplia región del espacio aéreo argentino y optimiza la gestión del tránsito aéreo, posibilitando el incremento de la capacidad operativa con una mayor cantidad de vuelos en la región. La intervención incluyó el reemplazo total de los componentes electrónicos centrales del radar y la incorporación de tecnologías de última generación, como Modo S y ADS-B. Estas capacidades permiten obtener información más precisa, detallada y en tiempo real sobre las aeronaves en vuelo dentro de su área de cobertura, mejorando sustancialmente la calidad de los datos disponibles para la gestión operativa. Asimismo, se llevaron adelante trabajos de adecuación en las infraestructuras asociadas, que comprendieron mejoras en casetas técnicas, sistemas de energía, balizamiento y medidas de seguridad perimetral, asegurando el óptimo desempeño y la protección de la nueva tecnología instalada. Esta modernización constituye un nuevo avance del plan que impulsa la Empresa Argentina de Navegación Aérea que contempla la actualización progresiva de 22 radares distribuidos en todo el territorio nacional. En los últimos meses se modernizaron los sistemas de La Rioja, San Luis, Bariloche, Bahía Blanca, Quilmes, Santa Rosa, Posadas y Pehuajó, desarrollados por INVAP, sumado al radar de Paraná que funcionó como prototipo del proyecto, así como la incorporación del nuevo radar del aeropuerto de Ezeiza, provisto con tecnología Indra. Este nuevo hito alcanzado consolida una red tecnológica integrada, confiable y alineada con los estándares internacionales, y ratifica el compromiso de seguir elevando la calidad de los servicios de navegación aérea en la Argentina.