La organización global de bienestar animal Four Paws realizó el traslado de animales como parte de su misión de emergencia en el ex Zoo Luján. Los primeros en salir del predio fueron dos osos pardos, Gordo y Florencia, y una tigresa llamada Flora. Los osos se dirigieron al Bear Sanctuary Belitsa en Bulgaria, que Four Paws gestiona junto con la Fondation Brigitte Bardot. La tigresa Flora será trasladada al Felida Big Cat Sanctuary en los Países Bajos. Su reubicación se produce tras una evaluación veterinaria realizada en noviembre de 2025, que determinó que los tres animales requerían atención inmediata. Ambos osos eran mantenidos en condiciones muy por debajo de los estándares aceptables de bienestar. Florencia, de 17 años, vivía en un pequeño recinto de concreto con una pileta poco profunda, mientras que Gordo, de 16 años, estaba en una situación aún peor: severamente obeso, con un peso de 350 kilos y de tamaño excepcionalmente grande, permanecía confinado en una jaula diminuta y sin acceso a su área exterior por temor a que pudiera escapar. Durante la misión veterinaria de noviembre, los expertos de Four Paws colocaron microchips, vacunaron y desparasitaron a todos los animales examinados. Flora, de diez años, fue sometida a una cirugía para tratar graves uñas encarnadas, y además los veterinarios le extrajeron un colmillo fracturado. “Las uñas encarnadas de Flora le provocaron un dolor intenso durante meses y le dificultaban pararse o caminar. Tras la cirugía de emergencia, se la vio notablemente más relajada y disfrutando de su espacio exterior. El tamaño de Gordo nos obligó a adaptar su pequeña jaula para darle más espacio. Entrenamos a los tres animales para ingresar a las cajas de transporte, de modo que lo hicieran con calma y sin anestesia. Los osos estaban solos y aburridos, por lo que les proporcionamos actividades, mientras que Flora mostró gran interés por otros tigres cercanos. No vemos la hora de que los tres redescubran la alegría y el juego en sus nuevos hogares”, señaló el veterinario Dr. Amir Khalil, quien lidera la misión de emergencia de Four Paws en el ex Zoo Luján. Una vez llegada al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, la preciada carga fue movilizada en Aeropuertos Argentina Cargas a partir de una cuidada logística hasta colocarla en un avión de Lufthansa Cargo. “Enviar a los primeros animales en su viaje hacia una nueva vida es un logro extraordinario tras meses de trabajo incansable. Estos animales ahora se convierten en símbolos de un cambio positivo para la protección animal en Argentina”, afirmó Luciana D’Abramo, Chief Programme Officer de Four Paws, quien recibirá a los osos en Bulgaria. El directivo recalcó sin embargo que “aún queda mucho por hacer. Ahora nuestro enfoque se centra en los muchos otros grandes felinos que permanecen en el ex Zoo Luján. A pesar de las mejoras temporales, sus condiciones actuales siguen siendo totalmente inadecuadas, y estamos trabajando a toda velocidad para asegurarles también futuros acordes a su especie”, Four Paws concluyó la primera fase de su misión de emergencia en el ex Zoo Luján, cerrado desde 2020, completando una evaluación veterinaria a gran escala en noviembre de 2025. En menos de un mes, un equipo de veterinarios y expertos en vida silvestre examinó a más de 60 grandes felinos y dos osos. Fue la operación de este tipo más grande en América Latina en un período tan breve. Abordar la emergencia de bienestar animal en el ex Zoo Luján es el primer paso para implementar un Memorándum de Entendimiento entre Four Paws y el Gobierno argentino, que busca poner fin a la tenencia privada y al comercio comercial de grandes felinos en el país. “Desde Aeropuertos Argentina, acompañamos con orgullo cada traslado que, además de conectar destinos, abre camino a nuevas oportunidades para la fauna silvestre de nuestro país”, señalaron desde Aeropuertos Argentina Cargas en un comunicado.