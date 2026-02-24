En 2025, el tráfico aéreo total de pasajeros desde, hacia y dentro de América Latina y el Caribe alcanzó 477,3 millones de pasajeros, lo que representa un crecimiento interanual de 3,8% frente a 2024, equivalente a 17,5 millones de pasajeros adicionales. El 84% del crecimiento neto se concentró en el tráfico intrarregional. La oferta total de vuelos aumentó 2% interanual, mientras que la capacidad total medida en asientos creció 3,1%. En promedio, se operaron 160 asientos por vuelo en 2025, frente a 158 en 2024. Argentina registró el mayor crecimiento porcentual de la región en 2025. El tráfico total alcanzó 33,3 millones de pasajeros, con un crecimiento interanual de 13,2%, equivalente a 3,9 millones de pasajeros adicionales. El tráfico doméstico totalizó 17,4 millones de pasajeros (+9,1%), mientras que el internacional alcanzó 15,9 millones (+18,2%). El aumento de la oferta internacional de vuelos coincidió con el crecimiento del tráfico internacional, especialmente en rutas hacia Brasil (+38% interanual), República Dominicana (+93% interanual) y Colombia (+28% interanual), en un contexto de mayor apertura del mercado. Brasil se consolidó como el mayor mercado aéreo de la región y el principal contribuyente al crecimiento neto de pasajeros en 2025. El país registró 129,6 millones de pasajeros, un aumento interanual de 9,4%, equivalente a 11,2 millones de pasajeros adicionales. Durante el año, Brasil alcanzó varios hitos: por primera vez superó los 100 millones de pasajeros domésticos, mientras que el tráfico internacional también registró su mejor desempeño histórico, con 28,4 millones de pasajeros. El mercado doméstico creció 8,4% interanual, mientras que el internacional aumentó 13,4% interanual. El dinamismo del segmento internacional estuvo respaldado por el fuerte aumento del turismo receptivo. Las llegadas de turistas internacionales por vía aérea crecieron 33,2% interanual, con un incremento de 77% en los visitantes provenientes de Argentina. En línea con ello, el tráfico aéreo entre Brasil y Argentina aumentó 29,7% interanual y explicó aproximadamente un tercio del crecimiento del tráfico internacional brasileño en 2025. Colombia fue el tercer mercado más grande de la región en 2025, con 57,5 millones de pasajeros y un crecimiento interanual de 1,7% (+945 mil pasajeros). El tráfico doméstico cayó 1,2%, asociado a una reducción de 3,8% en los pasajeros con origen o destino en Bogotá, que concentran cerca del 70% del tráfico doméstico del país. El tráfico internacional creció 5,7%, alcanzando 24,7 millones de pasajeros. El crecimiento en el segmento internacional se concentró en rutas hacia países vecinos, en particular Perú (+18% interanual), Ecuador (+16% interanual) y Brasil (+23% interanual). Chile transportó 28,4 millones de pasajeros en 2025, un crecimiento interanual de 0,8%. El tráfico doméstico cayó 1,5%, mientras que el internacional aumentó 3,9%. El crecimiento internacional se concentró en rutas con países del Cono Sur, en particular Brasil (+6% interanual) y Argentina (+5,6% interanual). En el mercado doméstico, las rutas vinculadas a la actividad minera, Santiago–Calama (+10% interanual) y Santiago–Antofagasta (+5,9% interanual) moderaron la caída agregada del tráfico interno. Perú registró un crecimiento más alto en 2025, con 28,5 millones de pasajeros y un aumento interanual de 6,1%. El tráfico doméstico creció 5,0%, mientras que el internacional aumentó 7,4%. Este crecimiento se dio en un contexto de ampliación de la infraestructura aeroportuaria del país, incluyendo la entrada en operación del nuevo aeropuerto internacional de Lima.