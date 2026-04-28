Tras una extensa reunión realizada en las instalaciones del Consorcio de Gestión de Puerto Quequén, se alcanzó un acuerdo que permitió destrabar el conflicto con el sector del transporte y levantar la medida de fuerza que mantenía paralizada la operatoria portuaria. El encuentro comenzó a las 10 de la mañana y se extendió hasta las 17, con la participación del Presidente interino de la estación marítima, Dr. Mariano Carrillo; el Director gremial Gustavo Gavilán; la Diputada Nacional, María Jimena López; el director provincial de Cargas, Miguel Ángel Bettili; los representantes de CONINAGRO Sudeste, el Centro de Acopiadores, ATCADE a través de su titular, Miguel Aguilar, SUPA, Sitio 0 y Quetrans. Luego de evaluar distintas alternativas, las partes acordaron un incremento del 16% sobre la última tarifa vigente homologada por la Mesa Asesora de Cargas de la Provincia de Buenos Aires. Dicho aumento comenzará a aplicarse desde la firma del acuerdo y tendrá alcance en todo el hinterland de Puerto Quequén. Además, se dejó planteada la preocupación del sector transportista por los gastos administrativos, con la pretensión de que no superen el 2% a cobrar por acopios y dadores de carga. En ese sentido, el Centro de Acopiadores se comprometió a trasladar el planteo a sus firmas asociadas. Otro punto relevante del acuerdo establece que “el Consorcio de Gestión de Puerto Quequén financiará un estudio de costos tarifarios, avalado y certificado por la Universidad Nacional del Centro, con el objetivo de contar con una base técnica para futuras discusiones”. También se acordó “que las playas de estacionamiento de camiones de Sitio 0 y Quetrans no aplicarán el aumento proporcional correspondiente al 16% acordado en la tarifa” Con este entendimiento, el Consorcio asumió además el compromiso de poner en conocimiento de los dadores de carga los términos del acuerdo alcanzado, buscando garantizar su cumplimiento y normalizar la actividad en el puerto.