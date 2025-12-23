La embarcación de pesca “Coral Azul”, que se encontraba fuera de servicio desde hace más de una década, fue remolcada desde su ubicación en la Sección 4ª del puerto de Mar del Plata hasta el varadero de la Base Naval Mar del Plata, donde será sometido a desguace.

“Es un paso más en este programa integral de remoción de buques inactivos y recuperación de espacios operativos que a la fecha nos ha permitido recuperar casi 1.400 metros de frente de amarre”, confirmó Marcos Gutiérrez, presidente del Consorcio Portuario Regional Mar del Plata.

Se trata de un potero que operó hasta marzo de 2011 y desde entonces permaneció inactivo y durante mucho tiempo semi hundido hasta comienzos de este año, cuando se puso en práctica el plan de reflotamiento con miras a esta instancia de disposición final.

Es un casco que tiene más de 50 metros de eslora y tiene similar destino que el que correspondió al buque pesquero Graciela, el último de los que había pasado por esta instancia de reducción a chatarra.

El plan de recuperación de espacios que mantiene en marcha el Consorcio Portuario Regional Mar del Plata prevé el retiro de cascos abandonados y ya sin condiciones ni posibilidades de volver a la actividad pesquera y a costo de los responsables de esas unidades.

Las alternativas para esas embarcaciones pasan por el remolque y traslado a otras terminales marítimas, el desguace o el hundimiento en el Parque Submarino Cristo Rey, frente a las costas de Mar del Plata, espacio previsto para la práctica del buceo deportivo y científico.