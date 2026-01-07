Con casi 30 buques poteros que ya zarparon desde Mar del Plata y otros 15 listos y próximos a partir se puso en marcha una nueva campaña de pesca de calamar que a nivel nacional involucra a unas 75 embarcaciones, la mayoría de ellas con amarre en el puerto local.

“Es un momento importante para la industria y nuestra terminal porque durante el año pasado desembarcaron en estos muelles más de la mitad del total de las capturas logradas y para esta temporada las proyecciones son superadoras”, destacó el presidente del Consorcio Portuario Regional Mar del Plata, Marcos Gutiérrez.

La última zafra de esta especie generó 180 ingresos de buques y el desembarco de unas 100.000 toneladas de calamar, producción que luego se distribuye entre mercado interno y exportaciones. El rendimiento de este último año fue un 40% superior al de 2024 y esas descargas sumaron demanda local de estiba, transporte y otros servicios que representan más ingresos económicos para la ciudad.

El puerto de Mar del Plata aporta más del 60% de la flota de poteros que emprende este nuevo período habilitado para la captura de esta especie, en esta edición con punto de partida fijado para el 7 de enero y siempre con operaciones de pesca al sur del paralelo 44° S.

Un plan integral de trabajo se viene realizando que incluyó un dragado de mantenimiento durante casi ocho meses que el Consorcio Portuario emprendió con recursos propios y permite disponer de condiciones óptimas para la operatoria de esta flota y otras embarcaciones de mayor porte.