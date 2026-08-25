En esta noticia <b>Puente fluvial</b>

Puerto Ibicuy fue bendecido por la naturaleza con una profundidad oceánica en medio del corazón productivo de la provincia de Entre Ríos. Sin embargo, varios años de abandono y políticas estatales y empresariales erráticas le impidieron alcanzar el destino de excelencia para el que estaba destinado.

Esta historia de frustraciones está cambiando a partir de la llegada de Grupo PTP. De capitales argentinos y liderado por Guillermo Misiano, este conglomerado empresario tiene presencia en 20 enclaves logísticos estratégicos en Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, España y los Países Bajos.

“El objetivo principal de estas obras es recuperar y poner operativo el Muelle Isla, una estructura de aproximadamente 200 metros de frente de atraque que permaneció inconclusa durante décadas. Este sector cuenta con una ventaja natural clave: profundidades del orden de los 40 pies y una ubicación estratégica sobre el río Paraná Ibicuy, muy cerca del eje de la hidrovía Paraná-Paraguay, la principal arteria económica del país,” señalaron desde PTP en un comunicado.

Puente fluvial

La motivación principal de esta inversión en infraestructura es la puesta en valor de este importante puerto, que, sin duda, funcionará como un puente fluvial directo entre el litoral argentino y el polo energético de Vaca Muerta, consolidando a gran escala el desarrollo productivo de Entre Ríos.

Son tres los ejes que sustentan este desembolso de capital.

Hub de insumos para el fracking: concentrar en Ibicuy el movimiento de arena y baritina, insumos críticos para la fractura hidráulica en los pozos petroleros de la Patagonia.

Reducción drástica de costos logísticos: actualmente, la arena que necesita Vaca Muerta viaja más de 1.200 kilómetros en camión desde Entre Ríos hasta el sur, con un costo aproximado de u$s 185 por tonelada. Al trasladar este inmenso volumen por vía fluvial desde el puerto de Ibicuy, se cambiaría por completo la ecuación económica y se descongestionaría la infraestructura vial.