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El Puerto Dock Sud avanza en la implementación de un proyecto de innovación tecnológica y ciberseguridad destinado a modernizar su infraestructura digital, fortalecer la protección de sus sistemas críticos y mejorar su capacidad de respuesta ante posibles contingencias .

“Hoy la modernización de un puerto no pasa solamente por las obras de infraestructura. También necesitamos incorporar tecnología, proteger nuestros sistemas y prepararnos para los nuevos desafíos de la actividad portuaria. Esta inversión es parte de esa mirada de futuro que queremos consolidar en Dock Sud”, señaló Mónica Litza, presidenta del Consorcio de Gestión del Puerto Dock Sud (CGPDS).

La iniciativa cuenta con una inversión de $40 millones, financiada por el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires, a través de la cuarta convocatoria del Fondo de Innovación Tecnológica de Buenos Aires (FITBA).

Alejandra Lavore Bourg (UTNLP), Mónica Litza (CGPDS), Martina García Améndola (UTNLP) y Matías Sánchez (UTNLP). Consorcio de Gestión del Puerto Dock Sud

El proyecto, que ya alcanzó el 70% de ejecución, forma parte de un proceso de incorporación de herramientas tecnológicas orientadas a mejorar la seguridad, la eficiencia y la continuidad operativa de una infraestructura estratégica para el desarrollo productivo y logístico de la región.

Más seguro y eficiente

La iniciativa contempla la implementación de un Sistema Integrado de Ciberseguridad, destinado a proteger los sistemas informáticos críticos y prevenir posibles vulnerabilidades.

También incluye la instalación de un Centro de Monitoreo Integral, que funcionará en el propio Puerto y permitirá centralizar la supervisión tecnológica, optimizar los recursos disponibles y reducir los tiempos de respuesta ante incidentes.

A estas herramientas se suma el desarrollo de protocolos de recuperación ante desastres, diseñados para asegurar la continuidad de las operaciones frente a fallas tecnológicas, ataques informáticos u otras contingencias que puedan afectar el funcionamiento de los sistemas.

El proyecto se desarrolla mediante un esquema de cooperación institucional que reúne al Consorcio de Gestión del Puerto Dock Sud, al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y a la Facultad Regional La Plata de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).

Mientras el Consorcio actúa como beneficiario y ejecutor directo de las mejoras, la Universidad participa en la ejecución técnica y la administración de los fondos, aportando capacidades científicas, tecnológicas y de gestión.

La iniciativa comenzó en marzo de 2026 y tiene prevista su finalización en marzo de 2027.

En un contexto en el que la digitalización adquiere una importancia creciente para la actividad logística y el comercio internacional, el fortalecimiento de la ciberseguridad constituye una dimensión cada vez más relevante de la modernización portuaria.

Con este proyecto, el Puerto Dock Sud busca consolidar una infraestructura tecnológica más segura y resiliente, capaz de acompañar las exigencias actuales y futuras de la actividad portuaria.